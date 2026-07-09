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42歲男晚期肝癌9公分大 癌細胞全消失

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
董先生(右4)為晚期大型肝癌患者，經北榮醫療團隊整合治療，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」。記者沈能元／攝影
董先生(右4)為晚期大型肝癌患者，經北榮醫療團隊整合治療，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」。記者沈能元／攝影

42歲董先生為晚期肝癌患者，右肝腫瘤逾9公分，屬於大型肝癌，且已侵犯右側門靜脈，經免疫治療合併釔90體內放射治療後，不僅腫瘤大幅壞死，更成功接受右肝切除手術，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」，展現晚期肝癌治療的新契機。台北榮總肝癌跨團隊整合治療，讓原本無法切除腫瘤的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療。

晚期肝癌病人常以免疫、標靶等治療控制腫瘤，情況許可再予以手術切除，但許多病人治療效果仍不佳。台北榮總影像診療部主治醫師柳建安指出，隨著免疫治療、精準放療與跨團隊整合照護，中晚期肝癌已從「延長存活」目標，邁向「轉化治療、爭取根除」效果，最重要的關鍵就是「釔90」體內放射治療。

董先生為慢性B肝帶原者，去年3月在緬甸健檢發現，腫瘤指數「甲型胎兒蛋白（AFP）」異常升高超過1000ng/mL，進一步檢查發現右肝有一個約9公分大型肝細胞癌，並且已侵犯右側門靜脈，同時伴隨多顆肝內腫瘤，屬晚期肝癌，返國就醫時腫瘤指數更高達18594ng/mL。

北榮肝癌團隊評估，董先生腫瘤為浸潤型肝癌，先安排免疫治療合併抗血管新生藥物，再接續釔90體內放射治療，治療後影像顯示，大部分腫瘤已明顯壞死，腫瘤指數降至正常。但因董先生原本腫瘤已包覆肝門區膽管，經跨團隊討論後，今年3月25日進行右肝切除手術。術後病理報告顯示「無存活腫瘤細胞」，達到病理完全反應，代表大型且侵犯門靜脈的晚期肝癌，在整合式治療後幾乎完全消失。

北榮副院長李偉強說，透過釔90、免疫治療與外科手術的整合治療，即使是原本無法切除的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療，甚至達到病理完全反應，為晚期肝癌患者帶來更多長期存活甚至治癒的可能，目前釔90治療無健保給付，病人自費約80萬元。

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