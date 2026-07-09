健康主題館／肺癌「斷電」療法 台大團隊研究登國際期刊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
肺癌高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的三冠王。台大醫院破解肺癌神經－免疫調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。聯合報系資料照
肺癌高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的三冠王。台大醫院破解肺癌神經－免疫調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。聯合報系資料照

肺癌多年來高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的「三冠王」，死亡率最高、晚期發現比率最高以及醫療支出最高。雖然標靶藥物與免疫治療讓不少患者受惠，讓束手無策的病人有了新生機，但晚期病患仍因抗藥性而復發、轉移，整體死亡人數始終居高不下。台大醫院首度破解肺癌的「神經－免疫」調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。

台大醫院肺癌團隊國際合作，揭開肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，相關成果登上國際頂尖期刊「Cell」，開啟「斷電療法」新方向。

肺癌年奪逾萬國人生命

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺癌每年奪走超過1萬名國人生命，主要原因在於多數患者確診時已是第4期。現行治療包括化療、標靶及免疫治療，雖已改善部分患者預後，但仍無法克服晚期肺癌抗藥性問題。

研究團隊發現，肺癌周圍會大量聚集負責感受疼痛與刺激的「傷害性感受神經」，這些神經受到活化後，會釋放名為CGRP的神經胜肽，進一步抑制免疫系統形成「第三級淋巴結構」（TLS），使免疫細胞難以集結攻擊癌細胞，讓腫瘤順利躲過人體防禦機制並持續生長。

神經系統驅動肺癌惡化

陳晉興指出，過去癌症治療常以抑制腫瘤血管新生、切斷腫瘤養分供應為策略，可比喻為「斷水」。研究團隊發現，神經系統同樣是驅動肺癌惡化的重要力量，神經不僅促進癌細胞生長，也會改變腫瘤周圍免疫環境，協助癌細胞逃避免疫攻擊，未來如果能在「斷水」之外，再加上「斷電」並結合化療、標靶及免疫治療，可望進一步提升晚期肺癌治療成效。

這項研究由台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯．克里克研究院（The Francis Crick Institute）博士李力恩（Leanne Li）領軍，結合台大醫院、哈佛醫學院等多個國際研究機構共同完成，首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，利用偏頭痛藥物加上免疫療法機制，證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力。

研究召集人李力恩表示，團隊發現肺腺癌會活化肺部感覺神經，釋放名為CGRP的神經胜肽，抑制腫瘤周圍抗癌免疫反應，使癌細胞更容易生長。若阻斷這項神經訊號，就能重新活化免疫系統，提高免疫治療效果。

研究也提供吸菸致癌的新解釋。李力恩指出，過去認為香菸主要透過致癌物造成DNA突變，引發肺癌。此次研究則發現，香菸煙霧還會直接刺激傷害性感受神經，使神經持續活化，進一步削弱免疫系統對癌細胞的監控能力。所以，吸菸不只是造成基因受損，更會透過神經與免疫系統失衡，加速肺癌形成，提出全新的肺癌致病機轉。

斷水治療外還應「斷電」

李力恩說，目前研究屬前臨床階段，下一步將與臨床醫師合作，篩選最適合接受此療法的患者，推動小規模臨床試驗。除肺癌外，包括黑色素瘤、胰臟癌，甚至乳癌、大腸癌肺轉移患者，也可能受惠於相同機制，值得持續深入研究。

陳晉興表示，過去癌症治療強調「斷水」，也就是切斷供應腫瘤養分的新生血管。未來則應進一步加入「斷電」概念，阻斷促進癌細胞生長的神經訊號，同步調控血管、神經與免疫三大系統，將有機會發展出更有效的肺癌治療模式。

台大醫院 癌症 肺癌

延伸閱讀

肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

「兩大亞洲癌症」在台成治療孤兒 食道癌、鼻咽癌好發中壯年男性

等不到癌症新藥給付...病團籲健保加速給付 避免「有藥卻用不到」

漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

相關新聞

花蓮秀林鄉深夜規模4.3地震 最大震度4級

07/08晚間23時47分，花蓮秀林鄉發生芮氏規模4.3地震，深度約20.5公里，最大震度4級，震央位於花蓮縣政府西南西方21.5公里附近。

健康你我他／全家團結一心看顧 父親復健有成笑了

全家到飯店慶祝父親節，笑語喧嘩、酒酣耳熱之際，突然發現父親嘴角下垂、兩邊臉不對稱，原本談笑風生的他說話大舌頭，甚至聽不懂我說的話語。我驚恐萬分連忙告訴家人，立刻撥打119，飯店有護理師亦來協助，當時真是千鈞一髮、危在旦夕。幸好及時送醫搶救，但大腦受損可能導致情緒控制困難，看似「變了一個人」。

喝酒助性？酒精是男性雄風隱形殺手

「醫師，我才30歲，怎麼會力不從心？」診間裡，這位年輕男性困惑地問。他已婚、有小孩，自許身體健康、不抽菸，就是每天有喝酒的習慣。最近他發現勃起功能退化、整天沒精神，抽血檢查發現睪固酮只有270ng/dL，遠低於年輕男性應有的350ng/dL以上。

健康主題館／肺癌「斷電」療法 台大團隊研究登國際期刊

肺癌多年來高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的「三冠王」，死亡率最高、晚期發現比率最高以及醫療支出最高。雖然標靶藥物與免疫治療讓不少患者受惠，讓束手無策的病人有了新生機，但晚期病患仍因抗藥性而復發、轉移，整體死亡人數始終居高不下。台大醫院首度破解肺癌的「神經－免疫」調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。

42歲男晚期肝癌9公分大 癌細胞全消失

42歲董先生為晚期肝癌患者，右肝腫瘤逾9公分，屬於大型肝癌，且已侵犯右側門靜脈，經免疫治療合併釔90體內放射治療後，不僅腫瘤大幅壞死，更成功接受右肝切除手術，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」，展現晚期肝癌治療的新契機。台北榮總肝癌跨團隊整合治療，讓原本無法切除腫瘤的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療。

長榮航空 獲「Travel+Leisure」全球最佳國際線航空冠軍

長榮航空飛航服務評價屢創佳績，今年首次榮獲美國著名旅遊雜誌「Travel+Leisure」的最高榮譽肯定，榮登二○二六全球最佳國際線航空公司（World's Best International Airlines）第一名寶座，刷新長榮航空歷年來的最佳紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。