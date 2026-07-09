健康主題館／肺癌「斷電」療法 台大團隊研究登國際期刊

肺癌多年來高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症的「三冠王」，死亡率最高、晚期發現比率最高以及醫療支出最高。雖然標靶藥物與免疫治療讓不少患者受惠，讓束手無策的病人有了新生機，但晚期病患仍因抗藥性而復發、轉移，整體死亡人數始終居高不下。台大醫院首度破解肺癌的「神經－免疫」調控新機制，開啟癌症治療「斷電」新方向。

台大醫院肺癌團隊國際合作，揭開肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，相關成果登上國際頂尖期刊「Cell」，開啟「斷電療法」新方向。

肺癌年奪逾萬國人生命

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺癌每年奪走超過1萬名國人生命，主要原因在於多數患者確診時已是第4期。現行治療包括化療、標靶及免疫治療，雖已改善部分患者預後，但仍無法克服晚期肺癌抗藥性問題。

研究團隊發現，肺癌周圍會大量聚集負責感受疼痛與刺激的「傷害性感受神經」，這些神經受到活化後，會釋放名為CGRP的神經胜肽，進一步抑制免疫系統形成「第三級淋巴結構」（TLS），使免疫細胞難以集結攻擊癌細胞，讓腫瘤順利躲過人體防禦機制並持續生長。

神經系統驅動肺癌惡化

陳晉興指出，過去癌症治療常以抑制腫瘤血管新生、切斷腫瘤養分供應為策略，可比喻為「斷水」。研究團隊發現，神經系統同樣是驅動肺癌惡化的重要力量，神經不僅促進癌細胞生長，也會改變腫瘤周圍免疫環境，協助癌細胞逃避免疫攻擊，未來如果能在「斷水」之外，再加上「斷電」並結合化療、標靶及免疫治療，可望進一步提升晚期肺癌治療成效。

這項研究由台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯．克里克研究院（The Francis Crick Institute）博士李力恩（Leanne Li）領軍，結合台大醫院、哈佛醫學院等多個國際研究機構共同完成，首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，利用偏頭痛藥物加上免疫療法機制，證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力。

研究召集人李力恩表示，團隊發現肺腺癌會活化肺部感覺神經，釋放名為CGRP的神經胜肽，抑制腫瘤周圍抗癌免疫反應，使癌細胞更容易生長。若阻斷這項神經訊號，就能重新活化免疫系統，提高免疫治療效果。

研究也提供吸菸致癌的新解釋。李力恩指出，過去認為香菸主要透過致癌物造成DNA突變，引發肺癌。此次研究則發現，香菸煙霧還會直接刺激傷害性感受神經，使神經持續活化，進一步削弱免疫系統對癌細胞的監控能力。所以，吸菸不只是造成基因受損，更會透過神經與免疫系統失衡，加速肺癌形成，提出全新的肺癌致病機轉。

斷水治療外還應「斷電」

李力恩說，目前研究屬前臨床階段，下一步將與臨床醫師合作，篩選最適合接受此療法的患者，推動小規模臨床試驗。除肺癌外，包括黑色素瘤、胰臟癌，甚至乳癌、大腸癌肺轉移患者，也可能受惠於相同機制，值得持續深入研究。

陳晉興表示，過去癌症治療強調「斷水」，也就是切斷供應腫瘤養分的新生血管。未來則應進一步加入「斷電」概念，阻斷促進癌細胞生長的神經訊號，同步調控血管、神經與免疫三大系統，將有機會發展出更有效的肺癌治療模式。