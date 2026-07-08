快訊

巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

美伊停火協議成廢紙…台指期夜盤反轉震盪逾千點 明凌晨還有一項考驗

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

聽新聞
0:00 / 0:00

吃黑木耳補鐵是誤會？ 醫揭「器官衰竭」真相：4類人別亂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
專家嚴正提醒，木耳在室溫下泡發過久容易產生毒素，居家烹調務必現泡現煮，若摸起來有黏液或產生異味應立即丟棄，避免食安風險。示意圖／Ingimage
專家嚴正提醒，木耳在室溫下泡發過久容易產生毒素，居家烹調務必現泡現煮，若摸起來有黏液或產生異味應立即丟棄，避免食安風險。示意圖／Ingimage

許多民眾長年認為黑木耳是「補鐵聖品」，但婦產科主治醫師邱筱宸近日發文科普，強調黑木耳的鐵含量其實沒有想像中高，根本難以扛起補血的重責大任。此外，泡發木耳若處理不當極易孳生劇毒，甚至曾有案例因此器官衰竭離世，民眾務必掌握正確的食用處理方式。

邱筱宸醫師在臉書粉專指出，黑木耳高鐵的說法其實是來自「乾木耳」，乾貨因水分減少、營養濃縮，數據看起來自然漂亮；但民眾實際吃下肚的都是「泡開後」的新鮮木耳，水分被稀釋回來後，每100克新鮮黑木耳的鐵含量其實僅剩0.8毫克左右。

此外，木耳所含的鐵質屬於植物性的「非血基質鐵」，人體腸道的消化吸收率相對較低，無法單靠它來有效補血。醫師指出，若有補鐵剛需，豆類、紅莧菜、深綠色蔬菜、紫菜、黑芝麻和全穀類，才是更合適的選擇。

雖然補鐵能力被高估，但每100克新鮮黑木耳就含有高達7.4克的膳食纖維，直接碾壓地瓜葉與菠菜，CP值極高。

不過，木耳本身雖然無毒，但如果將其放置在室溫下泡發過久，極易孳生「唐菖蒲伯克氏菌」，進而產生具備致命劇毒的「邦克列酸（舊稱米酵菌酸）」。這項毒素不僅耐高溫、用大火烹調也無法破壞，且目前臨床上完全沒有特效解毒劑。醫學文獻上就曾有驚悚報告，有人將木耳在室溫下泡了一整夜，隔天煮食後竟引發全身器官衰竭不幸離世。醫師提到，泡木耳務必現泡現煮、千萬不要放過夜；若發現木耳摸起來黏黏的、或聞到怪味，必須立刻果斷丟棄。

醫師最後警告，下列四類高風險族群絕對不建議盲目大量補充、或將其打成濃縮黑木耳露大量飲用：

1.正在服用抗凝血藥物者

2.正在服用抗血小板藥物者

3.本身有凝血功能問題者

4.近期準備接受手術開刀、或即將生產的孕婦

黑木耳 營養 膳食纖維

延伸閱讀

沙拉油吃多恐慢性發炎？ 醫曝「滅火隊」黃金比例：這款最耐高溫

毒油食安風暴 醫師點出健康影響2關鍵：高纖蔬果可代謝

補鐵不是愈多愈好！研究：大腦鐵質過度累積恐增失智風險

全台7成人缺鎂！失眠抽筋「抽血驗不出原因」補鎂必知3撇步確實吸收

相關新聞

重訓不只練肌肉！專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要

近年健身風氣盛行，越來越多人透過重訓增進健康。不過專家提醒，重訓並非只是追求大重量或肌肉線條，更重要的是建立正確動作、提升肌力與身體穩定性，才能真正達到預防受傷、改善體態及促進健康的效果。

台中 Moxy 高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級 帶領味蕾環遊世界

位於台中市Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，將自7月12日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」，以「義大利西西里島」、「摩洛哥撒哈拉」、「土耳其伊斯坦堡」三段異國旅程為靈感，結合限定主題套餐、特色調飲，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。

強颱巴威進逼 農業部召開堰塞湖緊急應變會議

因應巴威颱風逼近，農業部今召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議。依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約344.24萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的67.5%，水位持續穩定上升。而依據中央氣象署預報，巴威颱風10日晚間至11日最接近台灣，預估也將是影響最劇烈的時間點。

強颱巴威來襲！華航明後天往返沖繩班機異動「美加、歐澳航班全取消」

巴威颱風今晚逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，預估將從東北角外海通過，中央氣象署不排除其將從東北角登陸。明天晚間起桃園以北、宜蘭開始有零星短暫陣雨，周五北台灣需慎防長延時強降雨。中華航空今晚間宣布，受到巴威颱風影響，明、後天部分航班將有異動。

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

食藥署昨（7）日公布第二波中聯油脂問題油品流向，揪出360家受影響業者及232項產品資訊。教育部國民及學前教育署表示，持續啟動校園食品安全應變機制，目前疑似使用受影響產品範圍計20個縣市、623所學校及258所幼兒園，已立即通知各地方政府教育局（處），督導所轄高級中等以下學校、幼兒園及供應校園午餐團膳業者全面清查；凡涉及食藥署公告產品或有疑慮者，均立即停止使用並採預防性下架措施。

吃黑木耳補鐵是誤會？ 醫揭「器官衰竭」真相：4類人別亂吃

許多民眾長年認為黑木耳是「補鐵聖品」，但婦產科主治醫師邱筱宸近日發文科普，強調黑木耳的鐵含量其實沒有想像中高，根本難以扛起補血的重責大任。此外，泡發木耳若處理不當極易孳生劇毒，甚至曾有案例因此器官衰竭離世，民眾務必掌握正確的食用處理方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。