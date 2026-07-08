聽新聞
0:00 / 0:00
吃黑木耳補鐵是誤會？ 醫揭「器官衰竭」真相：4類人別亂吃
許多民眾長年認為黑木耳是「補鐵聖品」，但婦產科主治醫師邱筱宸近日發文科普，強調黑木耳的鐵含量其實沒有想像中高，根本難以扛起補血的重責大任。此外，泡發木耳若處理不當極易孳生劇毒，甚至曾有案例因此器官衰竭離世，民眾務必掌握正確的食用處理方式。
邱筱宸醫師在臉書粉專指出，黑木耳高鐵的說法其實是來自「乾木耳」，乾貨因水分減少、營養濃縮，數據看起來自然漂亮；但民眾實際吃下肚的都是「泡開後」的新鮮木耳，水分被稀釋回來後，每100克新鮮黑木耳的鐵含量其實僅剩0.8毫克左右。
此外，木耳所含的鐵質屬於植物性的「非血基質鐵」，人體腸道的消化吸收率相對較低，無法單靠它來有效補血。醫師指出，若有補鐵剛需，豆類、紅莧菜、深綠色蔬菜、紫菜、黑芝麻和全穀類，才是更合適的選擇。
雖然補鐵能力被高估，但每100克新鮮黑木耳就含有高達7.4克的膳食纖維，直接碾壓地瓜葉與菠菜，CP值極高。
不過，木耳本身雖然無毒，但如果將其放置在室溫下泡發過久，極易孳生「唐菖蒲伯克氏菌」，進而產生具備致命劇毒的「邦克列酸（舊稱米酵菌酸）」。這項毒素不僅耐高溫、用大火烹調也無法破壞，且目前臨床上完全沒有特效解毒劑。醫學文獻上就曾有驚悚報告，有人將木耳在室溫下泡了一整夜，隔天煮食後竟引發全身器官衰竭不幸離世。醫師提到，泡木耳務必現泡現煮、千萬不要放過夜；若發現木耳摸起來黏黏的、或聞到怪味，必須立刻果斷丟棄。
醫師最後警告，下列四類高風險族群絕對不建議盲目大量補充、或將其打成濃縮黑木耳露大量飲用：
1.正在服用抗凝血藥物者
2.正在服用抗血小板藥物者
3.本身有凝血功能問題者
4.近期準備接受手術開刀、或即將生產的孕婦
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。