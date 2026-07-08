吃黑木耳補鐵是誤會？ 醫揭「器官衰竭」真相：4類人別亂吃

許多民眾長年認為黑木耳是「補鐵聖品」，但婦產科主治醫師邱筱宸近日發文科普，強調黑木耳的鐵含量其實沒有想像中高，根本難以扛起補血的重責大任。此外，泡發木耳若處理不當極易孳生劇毒，甚至曾有案例因此器官衰竭離世，民眾務必掌握正確的食用處理方式。

邱筱宸醫師在臉書粉專指出，黑木耳高鐵的說法其實是來自「乾木耳」，乾貨因水分減少、營養濃縮，數據看起來自然漂亮；但民眾實際吃下肚的都是「泡開後」的新鮮木耳，水分被稀釋回來後，每100克新鮮黑木耳的鐵含量其實僅剩0.8毫克左右。

此外，木耳所含的鐵質屬於植物性的「非血基質鐵」，人體腸道的消化吸收率相對較低，無法單靠它來有效補血。醫師指出，若有補鐵剛需，豆類、紅莧菜、深綠色蔬菜、紫菜、黑芝麻和全穀類，才是更合適的選擇。

雖然補鐵能力被高估，但每100克新鮮黑木耳就含有高達7.4克的膳食纖維，直接碾壓地瓜葉與菠菜，CP值極高。

不過，木耳本身雖然無毒，但如果將其放置在室溫下泡發過久，極易孳生「唐菖蒲伯克氏菌」，進而產生具備致命劇毒的「邦克列酸（舊稱米酵菌酸）」。這項毒素不僅耐高溫、用大火烹調也無法破壞，且目前臨床上完全沒有特效解毒劑。醫學文獻上就曾有驚悚報告，有人將木耳在室溫下泡了一整夜，隔天煮食後竟引發全身器官衰竭不幸離世。醫師提到，泡木耳務必現泡現煮、千萬不要放過夜；若發現木耳摸起來黏黏的、或聞到怪味，必須立刻果斷丟棄。

醫師最後警告，下列四類高風險族群絕對不建議盲目大量補充、或將其打成濃縮黑木耳露大量飲用：