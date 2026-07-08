這家地區醫院調漲病房費 醫界：醫療成本增 自費與掛號費調整恐成趨勢

隨著物價上漲、醫事人員薪資調整等因素，醫院經營不易。中國醫藥大學附設醫院台北分院於院訊指出，將於7月20日調整病房費，單人房每日差額從現行一天4000元，調整為4500元，雙人房每日差額從一天1800元，調整為4000元。社區醫院協會表示，在政府要求醫療院所為護理師及放射、檢驗科等醫師調薪下，醫療院所為營運需求，增加自費項目，調整掛號費、病房費等已成未來趨勢。

中國附醫台北分院副院長劉俊麟說，醫院病房多收治腦中風等慢性病患者，因病人住院時間較長，調整病房費用是給予病人更好的住院品質，除更換病房馬桶為免治馬桶外，也升級冰箱等級，每張病床也會各有一台電視等，也讓陪病家屬更感舒適，不會給予一種醫療都需自費的觀感。

劉俊麟指出，台北分院為地區醫院層級，但目前醫療環境已走向M型趨勢，如醫學中心、區域醫院及基層診所發展較佳，地區醫院家數逐漸萎縮，恐增加民眾就醫不便。呼籲健保署應調整給付規定，考量地區醫院依照顧困難度不同的醫療專業，給予不同的健保給付，以協助醫院留住醫師、護理師等醫事人員，服務更多的病人。

社區醫院協會理事長朱益宏說，衛福部推動分級醫療多年，建議民眾罹患重大疾病時，才需到大醫院治療，一般疾病可選擇基層診所或地區醫院，但地區醫院家數從30多年前的700多家，至今減少至300多家，且民眾即便病情輕微，仍多到醫學中心就醫。如今看來，分級醫療可說是相當失敗。

同時，基層診所醫師工時彈性佳，又有賦稅優惠，也使得地區醫院醫師流失，經營更加不易，加上醫事人員薪資政策，使得各醫療院所必須增加收入。朱益宏說，醫學中心、區域醫院因醫療儀器新穎、充足，多以增加自費項目因應，但對於地區醫院、診所來說，只能靠調整掛號費、病房費因應，這已是未來醫療趨勢。

至於，民眾多關心的腦中風，依衛福部最新公布，114年國人十大死因，腦血管疾病排名第4，造成1.2萬人死亡。劉俊麟說，腦中風多與三高、代謝症候群有關，國人應養成均衡飲食、運動等健康生活型態。尤其，現在國人不是營養不足，而是營養過剩，也就是說「不是吃不夠，而是吃太多」，要避免腦中風，平時應多注意三高，避免心腦疾病上身。