慢性發炎有解？醫驚揭「番茄豆漿」神級功效：四周大降3種致發炎蛋白

慢性發炎是引發許多現代文明病與癌症的隱形殺手，腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，引述美國最新醫學臨床大數據研究，指出融合了高濃度番茄紅素與大豆異黃酮的「番茄豆漿」，在短短四周的臨床實驗內，顯著降低了人體內三種引發全身發炎的關鍵蛋白質濃度。這項由美國官方與多所大學共同支持的研究，為機能性食品的發展注入了全新曙光。

江守山醫師介紹，過去醫學界已知攝取番茄或大豆有助於降低前列腺癌風險，而美國研究團隊這次特別瞄準了豆漿中所含的「大豆異黃酮」。實驗所使用的特製「番茄豆漿」，是由專門培育的高番茄紅素番茄，添加大豆異黃酮萃取物所特製而成。研究人員希望透過臨床交叉試驗，測試這種將大豆與番茄營養雙管齊下的新型果汁，是否能帶來比普通番茄汁更顯著的抗發炎效益。

為了驗證實質效果，研究團隊招募了12名肥胖的成年人展開臨床試驗。參與者被要求連續四周、每天飲用兩罐6盎司（約等於170公克）的特製「番茄豆漿」；在經歷一段排除體內殘留成分的「洗脫期」後，再改為飲用四周低類胡蘿蔔素的普通番茄汁。研究人員在各階段的前後採集受試者的血液樣本，藉此精準觀測體內由免疫系統產生的發炎蛋白質（細胞激素）變化。

化驗結果證實，大豆與番茄的黃金結合帶來了顯著的健康改變。在飲用「番茄豆漿」的四周後，受試者血液中的白血球介素-5（IL-5）、白血球介素-12p70（IL-12p70）以及粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子（GM-CSF）等三種全身發炎指標皆出現大幅下降的特徵，而飲用對照組的普通番茄汁時則完全沒有這項效果。

另外，大眾熟知的發炎因子「腫瘤壞死因子α（TNF-α）」在化驗中雖然也有減少的趨勢，但未達統計學上的顯著意義。除了人體臨床數據，動物實驗也同步證實這款「番茄豆漿」具備減輕慢性胰臟炎嚴重程度的潛力。

研究團隊成員庫柏斯通（Cooperstone）等人目前已成功獲得美國國家糖尿病、消化和腎臟疾病研究所的官方資金贊助，即將啟動下一階段的臨床試驗，進一步探討該飲品是否能有效緩解胰臟炎患者的發炎反應。

這項由美國農業部（USDA）、美國國家衛生研究院（NIH）與俄亥俄州立大學等多方共同支持的跨界研究，實證了透過日常天然食材的精準搭配，就能達到優異的食療功效。