快訊

巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

美伊停火協議成廢紙…台指期夜盤反轉震盪逾千點 明凌晨還有一項考驗

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

聽新聞
0:00 / 0:00

慢性發炎有解？醫驚揭「番茄豆漿」神級功效：四周大降3種致發炎蛋白

聯合新聞網／ 綜合報導
醫學試驗數據顯示，特製番茄豆漿對於減輕慢性胰臟炎及改善肥胖體質的發炎狀況具備潛力。示意圖／Ingimage
醫學試驗數據顯示，特製番茄豆漿對於減輕慢性胰臟炎及改善肥胖體質的發炎狀況具備潛力。示意圖／Ingimage

慢性發炎是引發許多現代文明病與癌症的隱形殺手，腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，引述美國最新醫學臨床大數據研究，指出融合了高濃度番茄紅素與大豆異黃酮的「番茄豆漿」，在短短四周的臨床實驗內，顯著降低了人體內三種引發全身發炎的關鍵蛋白質濃度。這項由美國官方與多所大學共同支持的研究，為機能性食品的發展注入了全新曙光。

江守山醫師介紹，過去醫學界已知攝取番茄或大豆有助於降低前列腺癌風險，而美國研究團隊這次特別瞄準了豆漿中所含的「大豆異黃酮」。實驗所使用的特製「番茄豆漿」，是由專門培育的高番茄紅素番茄，添加大豆異黃酮萃取物所特製而成。研究人員希望透過臨床交叉試驗，測試這種將大豆與番茄營養雙管齊下的新型果汁，是否能帶來比普通番茄汁更顯著的抗發炎效益。

為了驗證實質效果，研究團隊招募了12名肥胖的成年人展開臨床試驗。參與者被要求連續四周、每天飲用兩罐6盎司（約等於170公克）的特製「番茄豆漿」；在經歷一段排除體內殘留成分的「洗脫期」後，再改為飲用四周低類胡蘿蔔素的普通番茄汁。研究人員在各階段的前後採集受試者的血液樣本，藉此精準觀測體內由免疫系統產生的發炎蛋白質（細胞激素）變化。

化驗結果證實，大豆與番茄的黃金結合帶來了顯著的健康改變。在飲用「番茄豆漿」的四周後，受試者血液中的白血球介素-5（IL-5）、白血球介素-12p70（IL-12p70）以及粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子（GM-CSF）等三種全身發炎指標皆出現大幅下降的特徵，而飲用對照組的普通番茄汁時則完全沒有這項效果。

另外，大眾熟知的發炎因子「腫瘤壞死因子α（TNF-α）」在化驗中雖然也有減少的趨勢，但未達統計學上的顯著意義。除了人體臨床數據，動物實驗也同步證實這款「番茄豆漿」具備減輕慢性胰臟炎嚴重程度的潛力。

研究團隊成員庫柏斯通（Cooperstone）等人目前已成功獲得美國國家糖尿病、消化和腎臟疾病研究所的官方資金贊助，即將啟動下一階段的臨床試驗，進一步探討該飲品是否能有效緩解胰臟炎患者的發炎反應。

這項由美國農業部（USDA）、美國國家衛生研究院（NIH）與俄亥俄州立大學等多方共同支持的跨界研究，實證了透過日常天然食材的精準搭配，就能達到優異的食療功效。

豆漿 美國 番茄 江守山 食療

延伸閱讀

久坐真的傷身！每天多坐1小時 癌症死亡風險增10%「揭簡單解法」

致癌油風暴延燒！阜杭豆漿超商聯名飯糰也波及 業者急發聲明澄清

咖啡不只提神醒腦！研究揭護肝關鍵：無咖啡因也可能有幫助

有助降血壓、提升運動表現！甜菜根怎麼吃最健康？2類人別吃太多

相關新聞

強颱巴威進逼 農業部召開堰塞湖緊急應變會議

因應巴威颱風逼近，農業部今召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議。依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約344.24萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的67.5%，水位持續穩定上升。而依據中央氣象署預報，巴威颱風10日晚間至11日最接近台灣，預估也將是影響最劇烈的時間點。

強颱巴威來襲！華航明後天往返沖繩班機異動「美加、歐澳航班全取消」

巴威颱風今晚逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，預估將從東北角外海通過，中央氣象署不排除其將從東北角登陸。明天晚間起桃園以北、宜蘭開始有零星短暫陣雨，周五北台灣需慎防長延時強降雨。中華航空今晚間宣布，受到巴威颱風影響，明、後天部分航班將有異動。

揪問題油流向！623校、258幼兒園疑中鏢 教育部：全面清查

食藥署昨（7）日公布第二波中聯油脂問題油品流向，揪出360家受影響業者及232項產品資訊。教育部國民及學前教育署表示，持續啟動校園食品安全應變機制，目前疑似使用受影響產品範圍計20個縣市、623所學校及258所幼兒園，已立即通知各地方政府教育局（處），督導所轄高級中等以下學校、幼兒園及供應校園午餐團膳業者全面清查；凡涉及食藥署公告產品或有疑慮者，均立即停止使用並採預防性下架措施。

吃黑木耳補鐵是誤會？ 醫揭「器官衰竭」真相：4類人別亂吃

許多民眾長年認為黑木耳是「補鐵聖品」，但婦產科主治醫師邱筱宸近日發文科普，強調黑木耳的鐵含量其實沒有想像中高，根本難以扛起補血的重責大任。此外，泡發木耳若處理不當極易孳生劇毒，甚至曾有案例因此器官衰竭離世，民眾務必掌握正確的食用處理方式。

慢性發炎有解？醫驚揭「番茄豆漿」神級功效：四周大降3種致發炎蛋白

慢性發炎是引發許多現代文明病與癌症的隱形殺手，腎臟科醫師江守山近日在臉書粉專發文科普，引述美國最新醫學臨床大數據研究，指出融合了高濃度番茄紅素與大豆異黃酮的「番茄豆漿」，在短短四周的臨床實驗內，顯著降低了人體內三種引發全身發炎的關鍵蛋白質濃度。這項由美國官方與多所大學共同支持的研究，為機能性食品的發展注入了全新曙光。

沙拉油吃多恐慢性發炎？ 醫曝「滅火隊」黃金比例：這款最耐高溫

廚房裡油品種類琳瑯滿目，究竟該怎麼挑選才不會踩雷傷身？腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉專發文科普，將日常油脂分成「滅火隊」與「縱火隊」兩大陣營。廖志穎嚴正警告，現代人外食比例極高，日常攝取了過量的縱火款油脂，導致身體長期陷入慢性發炎、肥胖甚至癌症危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。