聽新聞
0:00 / 0:00
沙拉油吃多恐慢性發炎？ 醫曝「滅火隊」黃金比例：這款最耐高溫
廚房裡油品種類琳瑯滿目，究竟該怎麼挑選才不會踩雷傷身？腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉專發文科普，將日常油脂分成「滅火隊」與「縱火隊」兩大陣營。廖志穎嚴正警告，現代人外食比例極高，日常攝取了過量的縱火款油脂，導致身體長期陷入慢性發炎、肥胖甚至癌症危機。
廖志穎醫師一針見血地指出，負責在體內「縱火」的就是Omega-6脂肪酸。其實Omega-6並非壞人，它是人體免疫防禦機制不可或缺的一環，當身體遇到外敵入侵時，它會負責「啟動發炎反應」來保護身體。
然而，現代人生活步調快、外食剛需高，日常小吃攤、炸物、洋芋片等零食，大數據統計幾乎清一色都是使用大豆油、沙拉油或葵花油。這類油品中全都是滿滿的Omega-6，導致現代人體內的縱火大隊全面失控，引發經年累月的慢性發炎、過敏，甚至讓人更容易變胖。
為了幫身體精準滅火，廖志穎推薦了兩大抗發炎的「滅火」神隊友，並點破其底層科學特徵：
超級滅火隊（Omega-3）：主要負責抑制發炎、保護心血管，還能讓大腦運作更順暢。由於人體無法自行製造，屬於剛需營養素，民眾平時應多補充鯖魚、鮭魚、秋刀魚等深海魚類，或是亞麻仁油與奇亞籽。
穩定的抗發炎神隊友（Omega-9）：富含於橄欖油、苦茶油、酪梨油及堅果中。Omega-9雖然人體可以自行合成，但多補充能有效降低體內的壞膽固醇；最重要的是，它能有效耐高溫，是台灣人日常料理中的最佳選擇。
廖志穎建議，平時盡可能減少外食與精緻炸物，並將家裡炒菜、煎蛋的基礎油品，果斷換成橄欖油或苦茶油；每週至少吃兩次深海魚，或每天來一匙亞麻仁油，讓體內的Omega-6與Omega-3維持在1:1到4:1之間，就能讓身體達到最理想的健康比例。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。