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沙拉油吃多恐慢性發炎？ 醫曝「滅火隊」黃金比例：這款最耐高溫

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，大豆油、沙拉油富含Omega-6脂肪酸，外食族攝取過量易引發體內慢性發炎與肥胖。示意圖／ingimage
醫師指出，大豆油、沙拉油富含Omega-6脂肪酸，外食族攝取過量易引發體內慢性發炎與肥胖。示意圖／ingimage

廚房裡油品種類琳瑯滿目，究竟該怎麼挑選才不會踩雷傷身？腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉專發文科普，將日常油脂分成「滅火隊」與「縱火隊」兩大陣營。廖志穎嚴正警告，現代人外食比例極高，日常攝取了過量的縱火款油脂，導致身體長期陷入慢性發炎、肥胖甚至癌症危機。

廖志穎醫師一針見血地指出，負責在體內「縱火」的就是Omega-6脂肪酸。其實Omega-6並非壞人，它是人體免疫防禦機制不可或缺的一環，當身體遇到外敵入侵時，它會負責「啟動發炎反應」來保護身體。

然而，現代人生活步調快、外食剛需高，日常小吃攤、炸物、洋芋片等零食，大數據統計幾乎清一色都是使用大豆油、沙拉油或葵花油。這類油品中全都是滿滿的Omega-6，導致現代人體內的縱火大隊全面失控，引發經年累月的慢性發炎、過敏，甚至讓人更容易變胖。

為了幫身體精準滅火，廖志穎推薦了兩大抗發炎的「滅火」神隊友，並點破其底層科學特徵：

超級滅火隊（Omega-3）：主要負責抑制發炎、保護心血管，還能讓大腦運作更順暢。由於人體無法自行製造，屬於剛需營養素，民眾平時應多補充鯖魚、鮭魚、秋刀魚等深海魚類，或是亞麻仁油與奇亞籽。

穩定的抗發炎神隊友（Omega-9）：富含於橄欖油、苦茶油、酪梨油及堅果中。Omega-9雖然人體可以自行合成，但多補充能有效降低體內的壞膽固醇；最重要的是，它能有效耐高溫，是台灣人日常料理中的最佳選擇。

廖志穎建議，平時盡可能減少外食與精緻炸物，並將家裡炒菜、煎蛋的基礎油品，果斷換成橄欖油或苦茶油；每週至少吃兩次深海魚，或每天來一匙亞麻仁油，讓體內的Omega-6與Omega-3維持在1:1到4:1之間，就能讓身體達到最理想的健康比例。

沙拉油 高溫 癌症

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