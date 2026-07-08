沙拉油吃多恐慢性發炎？ 醫曝「滅火隊」黃金比例：這款最耐高溫

廚房裡油品種類琳瑯滿目，究竟該怎麼挑選才不會踩雷傷身？腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉專發文科普，將日常油脂分成「滅火隊」與「縱火隊」兩大陣營。廖志穎嚴正警告，現代人外食比例極高，日常攝取了過量的縱火款油脂，導致身體長期陷入慢性發炎、肥胖甚至癌症危機。

廖志穎醫師一針見血地指出，負責在體內「縱火」的就是Omega-6脂肪酸。其實Omega-6並非壞人，它是人體免疫防禦機制不可或缺的一環，當身體遇到外敵入侵時，它會負責「啟動發炎反應」來保護身體。

然而，現代人生活步調快、外食剛需高，日常小吃攤、炸物、洋芋片等零食，大數據統計幾乎清一色都是使用大豆油、沙拉油或葵花油。這類油品中全都是滿滿的Omega-6，導致現代人體內的縱火大隊全面失控，引發經年累月的慢性發炎、過敏，甚至讓人更容易變胖。

為了幫身體精準滅火，廖志穎推薦了兩大抗發炎的「滅火」神隊友，並點破其底層科學特徵：

廖志穎建議，平時盡可能減少外食與精緻炸物，並將家裡炒菜、煎蛋的基礎油品，果斷換成橄欖油或苦茶油；每週至少吃兩次深海魚，或每天來一匙亞麻仁油，讓體內的Omega-6與Omega-3維持在1:1到4:1之間，就能讓身體達到最理想的健康比例。