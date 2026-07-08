等健保癌藥比往返火星久 醫界籲新藥基金增預算

地球飛往火星最快約需200天，不少癌友卻連往返一趟都等不到新藥納入健保給付，百億新藥基金可以救急，至今已使用新台幣27億元，逾3500名人接受新藥治療，醫界盼能增加預算。

台灣年輕病友協會於今天舉辦2026癌症創新治療論壇，從病友需求、癌症醫療平權、新藥可近性與健保給付策略等面向，討論創新治療如何更快銜接臨床需求。

對多數民眾來說，到醫院看病及接受治療，有健保幫忙負擔醫藥費，但健康台灣推動委員會委員、成大醫院外科部主治醫師沈延盛今天指出，事實上，台灣癌症治療仍存在著資源落差，以及同樣罹癌卻不同命的現象。

沈延盛說，肺癌、乳癌、大腸癌因為有效篩檢，以及標靶藥物、免疫治療等新藥上市且陸續健保給付，患者5年存活率大幅提升；相反地，肝外膽管癌、肝內膽管癌及泌尿道上皮癌等，因缺乏適當藥物，造成5年存活率持續偏低，甚至不升反下降。

沈延盛進一步說明，癌症治療公平性存在不少障礙，首先是城鄉差距，台灣醫療資源、醫學中心主要集中在北部地區，花東、嘉南等地偏鄉民眾難以獲得充分醫療，醫療資源與藥物可及性上落後於都會醫學中心，偏鄉小醫院案例稀少，手術經驗與成果自然不如人。

其次是高價新藥的「財務毒性」，沈延盛解釋，癌症新藥例如免疫療法（IO）、抗體藥物複合體（ADC），每年自費約200萬至300萬元，不少病家被迫放棄治療，而新藥審查到納健保給付，平均700天，令病人錯失黃金治療時間。

雖然癌症新藥基金提供暫時性支付，沈延盛指出，2026年編列100億癌症新藥基金，截至2026年7月已使用27億元，已使超過3500名病人接受新藥治療，但仍有78%腫瘤科醫師仍主張增加預算，以利提供患者更早期支持。

沈延盛呼籲健保署加速新藥納入健保審查流程，縮短與國際治療指引的時間差；醫療機構推動遠距醫療技術，透過視訊讓地區醫院與醫學中心共同舉行多專科團隊，補足技術與專業落差。

台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶表示，治療進展的意義，最終要回到病友能否在需要時獲得支持。降低死亡率不只是醫療照護議題，更是平權議題，未來期待政府、醫界與病友團體持續合作，讓具臨床價值的治療更有機會進入病友實際照護。