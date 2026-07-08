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巴威颱風逼近 阿里山國家森林遊樂區將休園、故宮南院戶外劇場延期
巴威颱風逼近，嘉義縣山區及戶外活動啟動防颱措施，阿里山國家森林遊樂區7月10日上午8時起預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及轄管步道暫停開放；國立故宮博物院南部院區也宣布，原訂7月11日舉辦「夏日親子藝術月－戶外劇場」延期至8月22日。
林業署嘉義分署表示，中央氣象署預測巴威颱風7月10日起將影響台灣，挾帶強風及豪雨，考量阿里山國家森林遊樂區位處山區，聯外道路遇豪雨恐有落石、坍方等風險，為維護遊客安全，將在7月10日上午8時起預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及轄管步道也同步停止開放。
林業署嘉義分署指出，後續將視颱風動態及園區、步道安全狀況滾動檢討開放時間，最新資訊可至台灣山林悠遊網查詢。此外，若嘉義縣政府發布停止上班、上課資訊，或場域位於颱風警戒區域，轄管的鰲鼓濕地森林園區及觸口自然教育中心也將同步休園。
故宮南院表示，受巴威颱風影響，為兼顧民眾安全及演出品質，原訂7月11日晚上舉行的「2026夏日親子藝術月－戶外劇場」，由天馬戲創作劇團演出的「藝字特攻隊」將延期，預計8月22日晚間6時30分至7時30分舉辦，地點仍為故宮南院透南風廣場。
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