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「小翠」迎客 故宮北院2026年中參觀人次破百萬

中央社／ 台北8日電

國立故宮博物院北院2026年以來參觀人次在今天突破百萬，故宮吉祥物「小翠」迎接百萬人次前後11名觀眾，他們來自馬來西亞、紐西蘭、美國等地，開心接下紀念品並合影留念。

故宮副院長余佩瑾今天與「小翠」一起在故宮北院等候，見證今年北院第99萬9995名至第100萬05名共11個觀眾陸續出現，其中第100萬名觀眾為旅居美國的台灣人朱女士，她向故宮表示每次返台都會專程到故宮參觀，故宮已成為她返鄉必訪的重要行程。

故宮多檔展覽現正展出，故宮今天發布新聞稿表示，如「『龍藏經』：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展是首次於故宮北院將「龍藏經」結合其全套裝幀配件完整呈現，還有「神獸再現—文物中的奇幻生物」特展展出具有各式特殊能力的神獸。

世足賽正火熱開踢中，故宮預告，10日也將推出「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」特展，透過書畫中的圖像與書寫，呈現包含FIFA認證的足球起源「蹴鞠」以及騎射、冰嬉、投壺、擊鞠等古人豐富運動面向。

故宮 北院 國立故宮博物院

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