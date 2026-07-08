農業部盼鰻魚內銷提升至6成 布局國宴高端通路

農業部今年積極拓展鰻魚國內市場，盼將內銷提高到6成，除一般通路，也布局高端市場，今天與圓山飯店、嘉義縣政府共同舉辦推廣活動，由圓山國宴主廚團隊設計創意料理。

農業部漁業署、嘉義縣政府與圓山大飯店共同舉辦「台灣鰻好的．圓山領鮮—國產優質農水產聯合推廣」活動，即日起至9月30日，推出滿千抽獎送好康活動，邀民眾以實際行動支持台灣農漁產業發展。

圓山大飯店於活動期間，集結各餐廳國宴主廚團隊，運用國產農漁食材設計13道特色料理，包括：「極上鮮筍鰻魚炊」、「富貴棗香白鰻糯米飯」、「寶島五柳風華龍虎斑」、「閩式剁椒石斑魚」、「板煎龍虎斑搭配味噌海膽醬汁」及「寶島御品紅燒鯛」等特色佳餚，使國產農漁產品展現創新風味。

農業部次長黃昭欽說，過去台灣鰻魚以外銷為導向，目前內外銷約各占一半，希望透過今年一系列的促銷，能將內銷占比提升到6成。

黃昭欽以國產黑鮪為例，從2001年推廣至今，有8至9成供應國內市場，他認為，鰻魚、石斑與台灣鯛，同樣具有深耕本地市場的潛力。

黃照欽說，今年以來已協助鰻魚業者布局超市、生鮮壽司、摩斯漢堡、台鐵便當等通路，今天再與圓山飯店合作，走向國宴高端通路。

圓山大飯店董事長葉菊蘭說，圓山的國宴都選用在地農水產品，大宴小酌，在圓山餐桌就能感受台灣美食多元。

漁業署長王茂城稱讚鰻魚是水產品中營養值高的品項，含有不飽和脂肪酸，相較肉品脂肪酸更健康，尤其含有豐富的膠原蛋白，對女性及長期勞動者的養分滋補有助益。

嘉義縣長翁章梁連續2天在台北促銷鰻魚，他說，這是嘉義的農產首度到國家級宴會場所推廣，經國宴主廚團隊的巧手，有如將土產變精品。