快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台大團隊8日發表一項最新肺癌跨國研究，首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，開啟全新的「斷電」療法，研究成果登上國際期刊。圖／台大團隊提供
台大團隊8日發表一項最新肺癌跨國研究，首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，開啟全新的「斷電」療法，研究成果登上國際期刊。圖／台大團隊提供

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，近年免疫治療為許多肺癌病人帶來新的治療契機，但仍有相當比例治療效果有限。台大跨國研究首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，為肺癌免疫治療開啟全新的「斷電」治療策略，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

台大醫院8日發表這項肺癌跨國研究。由台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯·克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士（Dr. Leanne Li）領軍，攜手台大醫院、哈佛醫學院等世界知名研究機構組成跨國研究團隊，研究成果發表於《Cell》，展現台大醫院在癌症轉譯醫學與國際合作研究的重要成果。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺腺癌是台灣最常見的肺癌類型，約占七成，免疫治療雖改變不少患者命運，但仍有不少病人效果有限，國際醫界積極尋找的答案。台大醫院攜手英、美研究團隊，破解肺癌利用神經系統躲避免疫攻擊的關鍵機制，為肺癌治療開啟全新方向。

研究團隊發現，肺癌周圍會聚集大量負責感受疼痛與刺激的傷害性感受神經（nociceptive neurons）。當這些神經受到活化後，會釋放特殊神經訊號，干擾免疫系統正常運作。本研究首次證實，這些神經訊號是肺癌逃避免疫攻擊的重要關鍵。研究進一步發現，這些神經訊號會抑制腫瘤周圍形成一種重要的免疫防禦據點。這些據點可召集免疫細胞聚集並共同攻擊癌細胞，是抑制腫瘤生長的重要防線。

台大團隊以社區安全作為比喻，人體正常的淋巴結如同城市裡的警察局，而腫瘤周圍新形成的免疫防禦據點則像社區巡邏隊，負責監控可疑活動、召集支援並維護社區安全。然而，本研究發現，肺癌周圍的神經猶如持續發送錯誤訊號的通訊系統，抑制巡邏隊的建立與運作，使免疫細胞無法有效集結，最終讓癌細胞得以逃避免疫監控並持續生長。

研究團隊進一步利用多種肺癌小鼠模型證實，當抑制這些神經訊號後，免疫系統對肺癌細胞的攻擊能力明顯提升，腫瘤生長也受到有效抑制。

值得注意的是，該研究也發現，香菸除了含有造成基因突變的致癌物外，還會刺激傷害性感受神經活化，進一步削弱人體對癌細胞的免疫防禦能力。換言之，吸菸促進肺癌形成，不僅與基因受損有關，也涉及神經系統與免疫系統失衡，提供了全新的致癌機制觀點。

陳晉興表示，這項研究發現，致癌物不僅會造成細胞傷害，也會刺激傷害性感受神經，進而干擾免疫系統建立抗癌防線，使癌細胞更容易生長與惡化。這項研究揭開肺腺癌全新的致病機轉。

陳晉興教授進一步指出，未來治療癌症不僅要「斷水」，抑制供應腫瘤養分的血管，更要「斷電」，阻斷促進癌症生長的神經訊號。透過同時調控血管、神經與免疫系統，將有機會發展出更有效的癌症治療策略。

台大團隊指出，目前部分已核准用於治療偏頭痛的神經調控藥物，未來有機會與癌症免疫治療搭配使用，進一步提升治療效果。動物實驗結果顯示，這種組合治療不僅能增強免疫系統對癌細胞的攻擊能力，也能延長存活時間，為肺癌治療帶來新的可能性。

研究召集人李力恩博士表示，這項研究首次完整建立神經系統、免疫系統與肺癌之間的交互作用機制，揭示神經系統不只是疼痛訊號的傳遞者，更是影響癌症發生、進展及治療反應的重要調控者。研究成果不僅拓展癌症神經科學（Cancer Neuroscience）的研究疆界，也為肺癌免疫治療提供嶄新的治療標的與發展方向。

台大醫院院長余忠仁表示，作為國家級醫學中心，持續推動臨床與基礎研究的深度整合，並積極拓展跨領域及國際合作，將重要研究成果轉化為病人治療的新契機。此次研究不僅展現台大醫院與國際頂尖研究團隊的合作成果，也為肺癌免疫治療提供全新的治療策略與研究方向。未來，台大醫院將持續推動創新醫療與精準醫學發展，讓更多突破性的研究成果落實於臨床，為全球肺癌病人帶來新的治療希望。

台大醫院 台大 肺癌

延伸閱讀

「兩大亞洲癌症」在台成治療孤兒 食道癌、鼻咽癌好發中壯年男性

等不到癌症新藥給付...病團籲健保加速給付 避免「有藥卻用不到」

漢康與應世生物簽署MOU 探索HCB101於難治實體瘤之聯合療法策略

久坐真的傷身！每天多坐1小時 癌症死亡風險增10%「揭簡單解法」

相關新聞

桃機召開臨時董事會 新任董座由交通部政次陳彥伯代理

行政院7月2日同意交通部所提報的新任桃園機場董事長、總經理職位，桃園機場今也舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理桃園機場公司董事長一職。陳彥伯表示，目前桃機公司最重要任務就是第三航廈工程，將依目標全力推動，如期如質完工、順利啟用。

區間車車廂冒出不明煙霧 台鐵：旅客手持電風扇起火

有民眾在社群發文，今天搭乘台鐵區間車時，車廂突然冒出不明煙霧。台鐵公司對此表示，此事件是旅客手持電風扇突然起火燃燒，相關...

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11～12宣布取消　延期至8／29～30舉辦

肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，近年免疫治療為許多肺癌病人帶來新的治療契機，但仍有相當比例治療效果有限。台大跨國研究首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，為肺癌免疫治療開啟全新的「斷電」治療策略，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

影／金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第二季登場

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第60屆金鐘獎「動畫節目獎」，今天在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。