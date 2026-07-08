肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，近年免疫治療為許多肺癌病人帶來新的治療契機，但仍有相當比例治療效果有限。台大跨國研究首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，為肺癌免疫治療開啟全新的「斷電」治療策略，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

台大醫院8日發表這項肺癌跨國研究。由台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯·克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士（Dr. Leanne Li）領軍，攜手台大醫院、哈佛醫學院等世界知名研究機構組成跨國研究團隊，研究成果發表於《Cell》，展現台大醫院在癌症轉譯醫學與國際合作研究的重要成果。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺腺癌是台灣最常見的肺癌類型，約占七成，免疫治療雖改變不少患者命運，但仍有不少病人效果有限，國際醫界積極尋找的答案。台大醫院攜手英、美研究團隊，破解肺癌利用神經系統躲避免疫攻擊的關鍵機制，為肺癌治療開啟全新方向。

研究團隊發現，肺癌周圍會聚集大量負責感受疼痛與刺激的傷害性感受神經（nociceptive neurons）。當這些神經受到活化後，會釋放特殊神經訊號，干擾免疫系統正常運作。本研究首次證實，這些神經訊號是肺癌逃避免疫攻擊的重要關鍵。研究進一步發現，這些神經訊號會抑制腫瘤周圍形成一種重要的免疫防禦據點。這些據點可召集免疫細胞聚集並共同攻擊癌細胞，是抑制腫瘤生長的重要防線。

台大團隊以社區安全作為比喻，人體正常的淋巴結如同城市裡的警察局，而腫瘤周圍新形成的免疫防禦據點則像社區巡邏隊，負責監控可疑活動、召集支援並維護社區安全。然而，本研究發現，肺癌周圍的神經猶如持續發送錯誤訊號的通訊系統，抑制巡邏隊的建立與運作，使免疫細胞無法有效集結，最終讓癌細胞得以逃避免疫監控並持續生長。

研究團隊進一步利用多種肺癌小鼠模型證實，當抑制這些神經訊號後，免疫系統對肺癌細胞的攻擊能力明顯提升，腫瘤生長也受到有效抑制。

值得注意的是，該研究也發現，香菸除了含有造成基因突變的致癌物外，還會刺激傷害性感受神經活化，進一步削弱人體對癌細胞的免疫防禦能力。換言之，吸菸促進肺癌形成，不僅與基因受損有關，也涉及神經系統與免疫系統失衡，提供了全新的致癌機制觀點。

陳晉興表示，這項研究發現，致癌物不僅會造成細胞傷害，也會刺激傷害性感受神經，進而干擾免疫系統建立抗癌防線，使癌細胞更容易生長與惡化。這項研究揭開肺腺癌全新的致病機轉。

陳晉興教授進一步指出，未來治療癌症不僅要「斷水」，抑制供應腫瘤養分的血管，更要「斷電」，阻斷促進癌症生長的神經訊號。透過同時調控血管、神經與免疫系統，將有機會發展出更有效的癌症治療策略。

台大團隊指出，目前部分已核准用於治療偏頭痛的神經調控藥物，未來有機會與癌症免疫治療搭配使用，進一步提升治療效果。動物實驗結果顯示，這種組合治療不僅能增強免疫系統對癌細胞的攻擊能力，也能延長存活時間，為肺癌治療帶來新的可能性。

研究召集人李力恩博士表示，這項研究首次完整建立神經系統、免疫系統與肺癌之間的交互作用機制，揭示神經系統不只是疼痛訊號的傳遞者，更是影響癌症發生、進展及治療反應的重要調控者。研究成果不僅拓展癌症神經科學（Cancer Neuroscience）的研究疆界，也為肺癌免疫治療提供嶄新的治療標的與發展方向。

台大醫院院長余忠仁表示，作為國家級醫學中心，持續推動臨床與基礎研究的深度整合，並積極拓展跨領域及國際合作，將重要研究成果轉化為病人治療的新契機。此次研究不僅展現台大醫院與國際頂尖研究團隊的合作成果，也為肺癌免疫治療提供全新的治療策略與研究方向。未來，台大醫院將持續推動創新醫療與精準醫學發展，讓更多突破性的研究成果落實於臨床，為全球肺癌病人帶來新的治療希望。