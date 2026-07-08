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桃機召開臨時董事會 新任董座由交通部政次陳彥伯代理
行政院7月2日同意交通部所提報的新任桃園機場董事長、總經理職位，桃園機場今也舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理桃園機場公司董事長一職。陳彥伯表示，目前桃機公司最重要任務就是第三航廈工程，將依目標全力推動，如期如質完工、順利啟用。
原桃園機場公司董事長楊偉甫從2023年3月接任桃園機場公司董事長，他曾擔任經濟部水利處副總工程司、水利處中區水資源局長、經濟部水利署總工程司、副署長、署長、經濟部常務次長、台灣中油代理董事長、台電董事長等職務。
交通部今年6月23日向行政院提報新任桃園機場董事長、總經理職位，行政院於今年7月2日同意，董事長由交通部政務次長陳彥伯代理，現任總經理范孝倫則續任。
桃園國際機場公司今（8日）上午舉行臨時董事會，會中通過由陳彥伯代理機場公司董事長。
陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。
陳彥伯指出，第三航廈工程不僅是機場公司的重大使命，更是交通部繼淡江大橋之後，另一項受到國人高度期待的重要公共建設，其承載的不只是工程進度，更是國家競爭力、產業發展及國際形象的重要象徵，期勉同仁共同努力。
陳彥伯強調，國際間機場競爭不再只有跑道與航廈，更是服務品質、營運效率、智慧科技與永續發展的全面競爭，未來將持續推動相關工作，讓桃園國際機場成為亞洲重要航空樞紐，提供旅客更安全、更便利、更友善的服務體驗。
新任董事長陳彥伯為成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任交通部路政司司長、主任秘書、國道新建工程局局長、公路局局長、交通部政務次長、交通部代理部長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。
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