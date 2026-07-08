快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。聯合報系資料照
桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。聯合報系資料照

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

陳彥伯指出，第三航廈工程不僅是機場公司的重大使命，更是交通部繼淡江大橋之後，另一項受到國人高度期待的重要公共建設。它承載的不只是工程進度，更是國家競爭力、產業發展及國際形象的重要象徵，期勉同仁共同努力。

陳彥伯強調，國際間機場競爭不再只有跑道與航廈，更是服務品質、營運效率、智慧科技與永續發展的全面競爭，未來將持續推動相關工作，讓桃園國際機場成為亞洲重要航空樞紐，提供旅客更安全、更便利、更友善的服務體驗。

陳彥伯為成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任交通部路政司司長、主任秘書、國道新建工程局局長、公路局局長、交通部政務次長、交通部代理部長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。

桃機 陳彥伯 桃園機場

延伸閱讀

卓揆喊話超越香港、追趕新加坡 金融業將成另一座「護國神山」

瑞芳區明燈路改善工程開工 打造安全交通環境

桃園首家樂高專賣店進駐大江購物中心 航空城市意象融入空間設計

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

相關新聞

桃機召開臨時董事會 新任董座由交通部政次陳彥伯代理

行政院7月2日同意交通部所提報的新任桃園機場董事長、總經理職位，桃園機場今也舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理桃園機場公司董事長一職。陳彥伯表示，目前桃機公司最重要任務就是第三航廈工程，將依目標全力推動，如期如質完工、順利啟用。

區間車車廂冒出不明煙霧 台鐵：旅客手持電風扇起火

有民眾在社群發文，今天搭乘台鐵區間車時，車廂突然冒出不明煙霧。台鐵公司對此表示，此事件是旅客手持電風扇突然起火燃燒，相關...

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11～12宣布取消　延期至8／29～30舉辦

肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，近年免疫治療為許多肺癌病人帶來新的治療契機，但仍有相當比例治療效果有限。台大跨國研究首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，為肺癌免疫治療開啟全新的「斷電」治療策略，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

影／金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第二季登場

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第60屆金鐘獎「動畫節目獎」，今天在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。