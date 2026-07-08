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桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工
桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。
陳彥伯指出，第三航廈工程不僅是機場公司的重大使命，更是交通部繼淡江大橋之後，另一項受到國人高度期待的重要公共建設。它承載的不只是工程進度，更是國家競爭力、產業發展及國際形象的重要象徵，期勉同仁共同努力。
陳彥伯強調，國際間機場競爭不再只有跑道與航廈，更是服務品質、營運效率、智慧科技與永續發展的全面競爭，未來將持續推動相關工作，讓桃園國際機場成為亞洲重要航空樞紐，提供旅客更安全、更便利、更友善的服務體驗。
陳彥伯為成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任交通部路政司司長、主任秘書、國道新建工程局局長、公路局局長、交通部政務次長、交通部代理部長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。
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