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「兩大亞洲癌症」在台成治療孤兒 食道癌、鼻咽癌好發中壯年男性

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，食道癌、鼻咽癌好發中壯年男性，一旦罹癌，不只是個人健康受創，更可能造成家庭經濟支柱倒下。圖/AI生成
醫師提醒，食道癌、鼻咽癌好發中壯年男性，一旦罹癌，不只是個人健康受創，更可能造成家庭經濟支柱倒下。圖/AI生成

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因之首，不僅威脅生命，更重創家庭與國家生產力。台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，食道癌與鼻咽癌雖非國人發生率最高的癌症，卻高度集中於40至60歲的中壯年男性，正值家庭與職場的黃金階段，一旦罹癌，不只是個人健康受創，更可能造成家庭經濟支柱倒下，形成龐大的社會成本。

楊慕華表示，全球研究估計，癌症每年造成的生產力損失高達5660億美元，約占全球GDP的0.6%，其中不僅包括有薪工作的損失，也涵蓋家庭照護等無酬勞動的減少。因此，評估癌症負擔時，不應只看醫療支出，更應關注患者因疾病喪失工作能力所帶來的經濟衝擊。

楊慕華說，食道癌與鼻咽癌都是亞洲、尤其華人族群特有的高負擔癌症，因歐美患者相對少，新藥研發速度與治療資源長期不如肺癌、乳癌等常見癌別。以食道癌為例，東亞地區發生率約為全球平均兩倍，台灣患者又以與抽菸、喝酒、嚼檳榔密切相關的食道鱗狀細胞癌為主，許多患者確診已是第三、四期，整體五年存活率僅約兩成，第四期患者中位存活期甚至不到一年。

鼻咽癌可說是東亞特有癌症，在歐美屬於罕見疾病，但在台灣仍是重要癌症之一。楊慕華表示，多數鼻咽癌與EB病毒感染有關，好發於中壯年男性，早期治療效果相當良好，但一旦復發或發生遠端轉移，治療便急遽困難，病人預後明顯惡化，臨床可使用的藥物也相當有限。

近年免疫治療已為兩種癌症帶來重大突破。楊慕華表示，目前多項大型國際臨床試驗已證實，免疫治療無論作為食道癌第一線、第二線治療，或應用於復發、轉移性鼻咽癌，都能延長患者整體存活期，並已納入國際臨床治療指引。

楊慕華說，目前台灣健保在食道癌僅給付部分免疫治療組合，與國際治療指引相比仍有落差。鼻咽癌的免疫治療更尚未全面納入健保給付，病人多須自費，形成治療上的重大缺口。相較肺癌、乳癌已有多種標靶與免疫藥物可供選擇，食道癌及鼻咽癌患者的用藥選擇明顯不足。

「公平（Equality）不等於真正的平等（Equity）。」楊慕華認為，醫療資源配置不能只看病人數，更應兼顧疾病特性與臨床需求。若所有癌症都獲得相同資源，看似公平，實際上原本治療選項較少的癌症仍將處於弱勢。政府應優先補足台灣特有高負擔癌症的治療缺口，加速導入已有實證的新一代免疫療法，縮短與國際治療指引的落差。

健保近年已持續擴大多項癌症免疫治療與創新藥物給付，包括肺癌、乳癌及大腸癌等癌別，楊慕華呼籲，下一步應將治療資源進一步延伸至食道癌、鼻咽癌等亞洲特有癌症，真正落實癌症治療平權，避免因癌別不同而影響病人的生存機會。

癌症 食道癌

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