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戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

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戶政人員每天打大魔王？急診醫待30分鐘快抓狂：真正的地獄

聯合新聞網／ 綜合報導
戶政事務所示意圖。圖／AI生成
戶政事務所示意圖。圖／AI生成

「地獄真的是比較出來的」，臉書粉專「急診醫師碎碎唸」6日發文分享，自己因辦事前往戶政事務所，抽到80號號碼牌後，原以為只是等待約半小時，沒想到這段時間卻成了另類「震撼教育」，讓他直呼光是旁聽都快抓狂，戶政人員承受的壓力恐怕大於急診。

急診醫師表示，現場聽見多名民眾向戶政人員提出各種離奇要求，他列出其中3位的對話。民眾「貴賓1號」因為被親人逼迫搬家，主張「你要證明這個房子是我的啊，因為我戶籍在裡面」，要求戶政事務所替他向法官證明房屋所有權，戶政人員只能無奈解釋，房屋是否屬於本人，與戶籍登記並無直接關係，急診醫師說當時「其他的櫃檯都處理到70幾號了，這個20號貴賓還在繼續魯」。

另有民眾「貴賓2號」表示，身分證、健保卡等資料都被詐騙集團拿走，希望只憑身分證字號就能補辦證件，甚至要求戶政人員「趕快下令銀行」讓他領戶頭裡的錢。更讓急診醫師傻眼的是，還有「貴賓3號」在介紹已故親人，要求戶政人員證明對方是自己的大舅，並稱「最近我大舅的靈魂一直在外面遊蕩」，想替對方遷戶口到外婆老家，這一番言論讓戶政人員忍不住脫口確認「所以你大舅已經往生了？」

急診醫師聽完整段過程後忍不住感嘆，「原來真正的地獄從來不是急診啊」，也直說自己在旁邊聽了半小時都快抓狂，最後慶幸「還好，我是在急診上班」，並附上韓劇「魷魚遊戲」的文字圖卡，「原來，在急診遇到的顧客只是小咖，大魔王是在戶政事務所的貴賓」。

網友們也分享自己在戶政事務所目睹的「人生劇場」。有網友聽到，有民眾買二樓房子，卻堅持要把戶籍設在一樓，只因「一樓價值高」，遭拒後還批評公務員偷懶不做事。另一位網友則說，曾見一對新人辦理結婚登記，新娘卻被婆婆要求冠夫姓，讓新娘當場臉色鐵青，婆婆甚至嗆聲「為什麼不敢冠夫姓？是怕以後要討客兄被發現膩？」，新娘隨即甩開新郎的手，表示等婆婆沒來且不用冠夫姓時再登記，讓人直呼戶政櫃檯根本在上演八點檔。

醫師 公務員

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