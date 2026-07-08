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強颱逼近 龜山島封4天、花蓮FUN暑假順延「航海王」迷再等等

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE）打造暑假亮點，但因應颱風，活動順延。聯合報系資料照
「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE）打造暑假亮點，但因應颱風，活動順延。聯合報系資料照

強颱「巴威」逐漸逼近，可能帶來強風大浪，宜蘭龜山島9日起一連4天封島；花蓮暑假大型活動「2026花蓮FUN暑假」將延期舉行，想登上「千陽號」的航海王粉絲們要再等等，深受親子喜愛的「知卡宣玩水趣」戲水活動，縣府宣布停班停課也會休園。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區今天宣布，依據中央氣象署預報，巴威颱風通過台灣東北部海面機會高，平均風力超過6級，可能帶來3公尺以上大浪及猛浪，考量離島臨時碼頭靠泊安全，9日至12日封島。

「2026花蓮FUN暑假」今年首度攜手日本知名動漫航海王（ONE PIECE），最大亮點是進駐鯉魚潭風景區、全長15公尺的「千陽號」造景，原本11日開幕，考量「巴威」威力，縣府決定延期舉行，確切日期還會公告。

同樣延期的還有2026客鼓鳴心－鼓王爭霸戰、花蓮太平洋能高棒球節、星空導覽活動、花現天文旅遊解說員回訓課程、115年度身心障礙學生認識鯨豚及海洋生態親子共遊活動、充實校安人力甄選口試、奇萊盃全縣社區舞蹈聯展、縣長盃沙灘角力錦標賽、聯合海葬等多個活動，可上相關網站查詢。

正在吉安鄉知卡宣綠森林親水公園舉行的2026知卡宣玩水趣，也將視颱風情況，一旦縣府宣布停班停課，也會休園。

花蓮縣府表示，已啟動各項防汛與應變整備，提醒民眾颱風期間不要到海邊觀浪、戲水，避免到山區活動，做好居家防颱準備。

巴威颱風靠近，東北角暨宜蘭海岸國家風景區考量登島安全，宣布龜山島9日起一連4天預警性封島。聯合報系資料照
巴威颱風靠近，東北角暨宜蘭海岸國家風景區考量登島安全，宣布龜山島9日起一連4天預警性封島。聯合報系資料照

「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE）打造暑假亮點，但因應颱風，活動順延。聯合報系資料照
「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE）打造暑假亮點，但因應颱風，活動順延。聯合報系資料照

龜山島 花蓮 巴威颱風

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