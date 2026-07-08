服用肌酸除幫助健身 也可望緩解憂鬱症

肌酸不只是健身補給品，也可能成為緩解憂鬱症的新幫手！加拿大渥太華大學最新研究發現，由於大腦與肌肉共享相同的能量系統，補充肌酸有助改善部分憂鬱症患者症狀，可望成為現有藥物之外的輔助治療選項。然而若要服用仍應尋求專業醫師評估。

研究顯示，肌酸適合作為輔助常規藥物治療的保健食品。肌酸與抗憂鬱藥物（如百憂解等）搭配使用時，能顯著加速並提升患者的症狀改善率。然而，最新 2026 年發表的系統性回顧指出，目前的醫學臨床證據依然不足。多數試驗尚未能完全證實肌酸對所有憂鬱症患者具有普遍的獨立療效。

實驗顯示治療效果

根據《EurekAlert!》報導，當每天5公克的肌酸被加入抗憂鬱藥物艾司西酞普蘭的治療中，八週後憂鬱症狀改善幅度明顯優於僅使用藥物的對照組，顯示肌酸做為輔助治療所具備的效益。

此外，動物實驗顯示肌酸對公鼠與母鼠的憂鬱行為影響程度不同，這項性別差異也呼應了人體試驗中女性受試者效果更為明顯的現象，顯示肌酸對特定族群的助益可能更加顯著。

腦部能量關鍵機制

根據《SciTechDaily》報導，肌酸長期以來被視為肌力訓練的補給品，運動員常用來增強肌肉爆發力與訓練恢復速度，但大腦其實也與肌肉的細胞共享相同的能量系統，這可能是肌酸有助改善部分憂鬱症狀的原因之一。

恆新復健科診所醫師王思恒曾在臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，肌酸能夠提升神經細胞的能量供應，改善腦部功能，還具有抗氧化與抗發炎的潛在作用，可能有助降低與憂鬱症相關的腦部發炎。

王思恒提醒，研究為肌酸在憂鬱症輔助治療的潛力提供了一些初步證據，尤其是在與認知行為治療合併使用時，然而，由於這是初步的探索性試驗，仍需要更大規模且長期的研究來進一步驗證肌酸的有效性與安全性。

他指出，想要補充肌酸也可以從天然食物中攝取，如紅肉、魚類與奶製品。但他提醒，從飲食中攝取的肌酸含量通常低於研究中所使用的劑量。

目前憂鬱症的治療多以藥物如抗憂鬱劑為主，肌酸的角色並非取代原有療法，而是透過補充大腦能量供應，協助維持神經細胞正常運作與情緒穩定，成為藥物治療之外的加分助力。

然而研究也指出，並非所有患者服用肌酸後都有所改善。且雖大部分受試者僅表現出輕微腸胃不適等副作用，仍有兩名躁鬱症受試者出現躁症的傾向。顯示肌酸仍需近一步研究，並非已被證實的憂鬱症療法，正在接受藥物或心理治療者不宜自行將肌酸加入療程。

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