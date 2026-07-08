快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

高三生突耳鳴罹患耳中風 黃金72小時搶救聽力

中央社／ 台中8日電

台中鄧姓高三生今年初突然耳鳴伴隨明顯聽力下降，就醫診斷「耳中風」，緊急治療後恢復聽力。醫師提醒，若突然出現單側耳鳴、聽力下降就應儘速就醫，避免錯過黃金治療期。

國軍台中總醫院今天舉辦衛教記者會，鄧姓高中生在家人的陪同下一同出席。鄧生表示，今年初備戰學測期間，某週末返家途中突然出現右側耳鳴，起初以為是行經山區道路造成耳壓變化未特別在意，但當天下午症狀持續加劇，並伴隨明顯聽力下降及身體不適，因此到醫院急診求助。

國軍台中總醫院耳鼻喉科主任、醫師賴文森會中說明，患者經醫療團隊評估後，研判為俗稱「耳中風」的突發性耳聾，是一種耳科急症，常與病毒感染、內耳血液循環不良、組織缺氧或發炎反應有關。

賴文森指出，突發性耳聾的治療關鍵在於「與時間賽跑」，若錯過黃金治療期，可能造成聽神經不可逆損傷，甚至留下永久性聽力障礙。尤其考生備考期間常因作息不規律、精神壓力大，容易忽略身體發出的警訊。

鄧生在藥物與高壓氧治療同步介入下，恢復情況相當理想，接受兩天密集治療後，耳鳴與不適感已大幅緩解，並成功在72小時內扭轉聽力惡化症狀，於治療後第六天順利出院。

賴文森提醒，若突然出現單側耳鳴、耳悶、聽力下降，或伴隨暈眩、噁心等症狀，應立即就醫，把握黃金治療期，才能有效降低永久性聽力受損風險。尤其考生在備考期間常因課業壓力與作息改變，而忽略身體警訊，更應提高警覺，切勿輕忽任何突如其來的聽力異常，以免錯失治療時機。

台中

延伸閱讀

成績忽高忽低不是不努力 東基醫師：可能是「安靜型ADHD」警訊

夏天炎熱竟會誘發恐慌症 醫：心悸、冒冷汗、瀕死感恐是警訊

45歲上班族無症狀篩檢揪出大腸癌 土城醫院單孔達文西手術4天出院

大哥脖子痛到不能轉！醫見紅印揭兇手是牠：雨後開燈要注意

相關新聞

桃機召開臨時董事會 新任董座由交通部政次陳彥伯代理

行政院7月2日同意交通部所提報的新任桃園機場董事長、總經理職位，桃園機場今也舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理桃園機場公司董事長一職。陳彥伯表示，目前桃機公司最重要任務就是第三航廈工程，將依目標全力推動，如期如質完工、順利啟用。

區間車車廂冒出不明煙霧 台鐵：旅客手持電風扇起火

有民眾在社群發文，今天搭乘台鐵區間車時，車廂突然冒出不明煙霧。台鐵公司對此表示，此事件是旅客手持電風扇突然起火燃燒，相關...

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11～12宣布取消　延期至8／29～30舉辦

肺癌首創「斷電」療法！台大研究揭神經是癌細胞幫凶 登權威期刊

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，近年免疫治療為許多肺癌病人帶來新的治療契機，但仍有相當比例治療效果有限。台大跨國研究首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，並證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力，為肺癌免疫治療開啟全新的「斷電」治療策略，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

影／金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第二季登場

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第60屆金鐘獎「動畫節目獎」，今天在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

桃機新代理董座上任 陳彥伯：首要任務拚第三航廈如期完工

桃園國際機場公司8日上午舉行臨時董事會，會中通過由交通部政務次長陳彥伯代理機場公司董事長。陳彥伯表示，桃園機場是國家門戶，更是台灣連結世界的交通樞紐，目前公司最重要任務就是第三航廈工程，它代表台灣航空運輸能力的全面升級，期盼工程依照目標全力推動、如期完工、順利啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。