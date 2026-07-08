高三生突耳鳴罹患耳中風 黃金72小時搶救聽力

台中鄧姓高三生今年初突然耳鳴伴隨明顯聽力下降，就醫診斷「耳中風」，緊急治療後恢復聽力。醫師提醒，若突然出現單側耳鳴、聽力下降就應儘速就醫，避免錯過黃金治療期。

國軍台中總醫院今天舉辦衛教記者會，鄧姓高中生在家人的陪同下一同出席。鄧生表示，今年初備戰學測期間，某週末返家途中突然出現右側耳鳴，起初以為是行經山區道路造成耳壓變化未特別在意，但當天下午症狀持續加劇，並伴隨明顯聽力下降及身體不適，因此到醫院急診求助。

國軍台中總醫院耳鼻喉科主任、醫師賴文森會中說明，患者經醫療團隊評估後，研判為俗稱「耳中風」的突發性耳聾，是一種耳科急症，常與病毒感染、內耳血液循環不良、組織缺氧或發炎反應有關。

賴文森指出，突發性耳聾的治療關鍵在於「與時間賽跑」，若錯過黃金治療期，可能造成聽神經不可逆損傷，甚至留下永久性聽力障礙。尤其考生備考期間常因作息不規律、精神壓力大，容易忽略身體發出的警訊。

鄧生在藥物與高壓氧治療同步介入下，恢復情況相當理想，接受兩天密集治療後，耳鳴與不適感已大幅緩解，並成功在72小時內扭轉聽力惡化症狀，於治療後第六天順利出院。

賴文森提醒，若突然出現單側耳鳴、耳悶、聽力下降，或伴隨暈眩、噁心等症狀，應立即就醫，把握黃金治療期，才能有效降低永久性聽力受損風險。尤其考生在備考期間常因課業壓力與作息改變，而忽略身體警訊，更應提高警覺，切勿輕忽任何突如其來的聽力異常，以免錯失治療時機。