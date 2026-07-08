快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

醫療淨零最大挑戰！7成碳排全源自「範疇三」 供應鏈將迎減碳大考

聯合報／ 記者陳雨鑫許凱婷／桃園即時報導
長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。記者曾原信／攝影
長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。記者曾原信／攝影

為維持24小時營運，醫療院所碳排量一直是「非生產性能源產業」的最大用戶。據統計，醫療碳排中有七成來自於供應鏈，即「範疇三」排放。衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫療院所的淨零減碳將邁入新階段，如何降低範疇三的碳排量，將是未來重點中的重點。長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。

9月成立「醫療永續共創聯盟」 打造低碳醫療生態系

劉越萍表示，過去兩年衛福部推動醫療院所盤查範疇一、二碳排，其實只占醫療院所整體碳排的約三成，範疇三才是醫療院所最大宗的碳排來源，醫療院所若要降低範疇三的碳排，難以單靠醫院自身的力量，一定要結合供應鏈與各界夥伴的加入。供應鏈涵蓋藥品、醫材、設備等，透過綠色採購、供應商碳足跡的揭露、地碳醫材的採購等，最終才能使醫療院所達到真正的「醫療淨零」。

不過，要讓醫療院所推動「綠色採購」，供應商勢必要揭露碳足跡，也將使供應商成本提高，醫療院所採購成本也會跟著增加。劉越萍表示，衛福部與環境部將於九月共同成立「醫療永續共創聯盟」，先舉辦誓師大會，再定期召開聯盟會議及醫療永續周的活動，從中多方的互動中，找到共識及方向，而鼓勵醫療院所逐步走向「綠色採購」，政府將會找尋各部會的資源爭取綠色補助。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，推動醫療淨零不能只靠醫院節能，應透過綠色採購、資源循環及供應鏈合作，帶動整體產業減碳。隨著「資源循環推動法」上路，同時也修正「廢棄物清理法」，未來將結合制度、採購及市場需求，提升綠色產品競爭力，讓供應鏈共同投入永續轉型。

範疇三成醫療淨零關鍵 長庚：原料碳排最高占45%

面對全球氣候變遷，以及配合2050年達到「淨零排放」的政策要求，長庚醫療體系早於1996年即成立「節能管理組織」，推動高效率空調與智慧能源管理，更連續五年獲經濟部節能標竿獎。

而環境部要求全台23家醫學中心，必須在今年四月完成碳盤查的數據登錄，長庚不僅完成碳盤查，還一併完成涉及範疇三的「碳足跡盤查」，並獲得ISO 14067認證，今於論壇中，獲得三大項目的碳盤查聲明書，分別為門診服務（一般攝影檢查）、住院服務，以及手術服務碳盤查查證聲明書。

「過去做碳盤查，最難的就是範疇三。」長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦說，醫療機構碳排放主要來自醫材與藥品的製造、包裝及運輸。現在多數醫院將減碳焦點放在院內節能，長庚透過碳足跡盤查發現，原料階段的碳排占比可高達45.3%，證實醫院減碳的真正戰場就在供應鏈。

近年開始與供應鏈合作，於院內先建置綠色品項資料庫與提示機制，之後2025年的「綠色採購」金額即達2.06億元，相較於2023年成長280%；同時在原料來源管理方面，將ISO 14064-1、ISO 50001及RE100納入藥品招標門檻，並宣布未來將優先採購國產藥品以縮短運輸碳足跡，並建立供應商碳數據庫作為決策依據。

醫療碳足跡制度待補強 長庚籲建立供應商揭露機制

於碳足跡盤查的過程中，長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健說，目前最缺乏的是供應商提供產品碳排數據。依國際標準，醫材、藥品等原物料應由供應商提供第一手碳足跡資料，但多數業者尚未建立相關機制，醫院只能自行拆解產品成分，再逐一比對國際資料庫換算碳排，不僅耗時費工，也增加盤查難度。

此外，現行醫療碳足跡計算方式仍與臨床實務存在落差。潘延健表示，以住院服務為例，現行標準僅計入部分麻醉藥品及醫用氣體，實際使用量龐大的口服藥、膠囊與錠劑卻未納入；病人每日飲食也僅計算管灌營養，九成以上的一般餐食皆未反映於碳排計算中，恐低估醫療服務的實際碳足跡。未來主管機關應持續修正醫療碳足跡盤查方法，同時建立供應商碳排揭露制度，才能讓醫院掌握範疇三排放，並將碳排資訊納入採購決策。

英國標準協會（BSI）資深經理沈志男也說，目前手術室碳排密度為普通病房的三至六倍，主要來源為麻醉氣體與能源消耗。然而，醫療供應鏈多由中小企業組成，普遍缺乏碳管理專業人才與數據基礎，這也將會成為醫院減碳的「盲區」。

他建議，實務上採取「分階推進、先求有再求好」策略，先選定三至五項高碳排醫材以二級數據（資料庫數據）建立基線，再逐步導入一級數據，最終將碳足跡納入採購決策。

三方決策邏輯不同 醫療供應鏈減碳最大挑戰不在技術

CSRone致德國際永續顧問執行副總陳建佑說，目前醫療供應鏈減碳最大的挑戰，不在技術，而在主管機關、供應商與醫療院所三方決策邏輯不同。政府著重政策推動，供應商考量投資效益，醫療體系則將「不中斷醫療服務」視為最高原則，若無法找到三方的交集就難以促成合作。

另外，國內的醫療永續還面臨三大困境，包括國際已有明確指引，但國內執行仍受既有框架限制；綠色採購多屬加分項目，缺乏足夠誘因；企業與醫療機構對「重大議題」的治理邏輯也不同。像是，當企業認定減塑是重大議題便會立即執行，但醫院仍須優先評估病人安全，若影響醫療品質，減塑就不會是優先要推動的項目。

陳建佑說，高碳排已不只是環境議題，也同樣會讓供應鏈面臨到未來的營運，因醫療院所的採購思維已經改為「綠色採購」，以後供應鏈的競爭優勢就不再只是比價格，而是評估供應商是否具備碳資訊揭露能力、法規因應能力及供應韌性等，目前長庚醫療體系積極與供應鏈溝通，也將供應鏈的風險納入醫院營運決策的核心，這絕對是好的第一步。

從論壇開始實踐低碳 長庚、聯合報攜手打造永續示範

今天舉辦的「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，主辦單位為長庚醫療財團法人、協辦單位聯合報健康事業部，此論壇依循ISO 20121永續活動管理系統辦理，從交通、餐飲到會務全面導入低碳措施。400名與會者透過搭乘大眾運輸、低碳蔬食、數位化會議及循環餐具等作法，累計減少約20公噸二氧化碳排放，今天現場也全面採用電子講義、可回收識別證及循環餐具，落實永續活動與綠色供應鏈理念。

長庚醫療體系主委程文俊說，長庚自2000年全面推動資訊化、2013年起新建建築全面採綠建築標準，並持續導入LED節能設備，盼透過經驗分享，攜手醫界共同推動永續醫療。

聯合報社長游美月表示，永續不能靠單一企業，而是需要醫療院所、供應鏈及各界共同合作，才能推動綠色醫療生態圈成形，媒體角色已從資訊傳遞者轉變為永續倡議者與連結者，盼透過論壇及後續報導，促進跨產業交流，讓醫療減碳從醫院內部延伸至供應鏈，真正讓永續走入民眾生活、創造全民有感的改變。

長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。記者曾原信／攝影
長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。記者曾原信／攝影

長庚醫療財團法人取得ISO 14067認證，長庚醫療體系主委程文俊（左）代表獲頒門診服務（一般攝影檢查）、住院服務，以及手術服務碳盤查查證聲明書。記者曾原信／攝影
長庚醫療財團法人取得ISO 14067認證，長庚醫療體系主委程文俊（左）代表獲頒門診服務（一般攝影檢查）、住院服務，以及手術服務碳盤查查證聲明書。記者曾原信／攝影

減碳 長庚醫院 衛福部

延伸閱讀

新光醫院攜手玉山銀行簽署永續MOU 聚焦三大亮點

原定7月上路卻急踩煞車…全台320萬毛孩的藥物戰 消基會提9大建議

林聰明「雞肉飯飯糰」用到致癌油！業者急澄清：委外製造、油品不一樣

致癌油風暴延燒！阜杭豆漿超商聯名飯糰也波及 業者急發聲明澄清

相關新聞

影／強颱巴威來襲 基隆碧砂遊艇港30艘遊艇吊上岸安置

巴威颱風將侵台，基隆碧砂漁港泊區內30艘遊艇港今天上午起開始吊掛上岸安置，避免遭大浪襲擊沉沒或翻覆。去年風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，碧砂漁泊區防波堤越浪嚴重，遊艇港內3艘遊艇沉沒、1艘翻覆，損失慘重，今天記起教訓，盼將損失降到最低。

醫療淨零最大挑戰！7成碳排全源自「範疇三」 供應鏈將迎減碳大考

為維持24小時營運，醫療院所碳排量一直是「非生產性能源產業」的最大用戶。據統計，醫療碳排中有七成來自於供應鏈，即「範疇三」排放。衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫療院所的淨零減碳將邁入新階段，如何降低範疇三的碳排量，將是未來重點中的重點。長庚醫院今天舉辦「綠色新局 鏈動永續」 綠色供應鏈交流論壇，盼透過政府、醫療院所以及供應鏈的相互交流，找出各方「共好」的醫療減碳解方。

滿足嘉義地區供水穩定 嘉義海水淡化廠興建計畫通過環評

環境部今環評大會審查「嘉義海水淡化廠興建計畫」，經環評委員審查認為，該計畫為解決嘉義區域民生及產業公共用水問題，以滿足區域供水穩定，經檢核評估開發符合上位計畫，且與周圍相關計畫並無顯著不利衝突且不相容情形，決議通過環評。

等不到癌症新藥給付...病團籲健保加速給付 避免「有藥卻用不到」

癌症治療正快速邁入精準醫療時代，免疫治療、抗體藥物複合體（ADC）等創新療法近年陸續改寫國際治療指引，不少癌症病人因此延長存活、提升生活品質。相較於國際新藥快速推進，台灣不少具實證的新療法仍受限於健保給付，病友必須自費承擔高額藥費，形成「有藥可用、卻用不到」的困境。

金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第二季登場 紅豆妮、綠豆兵暑假展開全新冒險

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第60屆金鐘獎「動畫節目獎」，今天在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

巴威颱風預估風強雨大 北市防「樹大招風」加強修剪

「巴威」來勢洶洶，可能會帶給台北市區強風及大雨，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪，幫助樹木減少受風壓力，降低傾倒風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。