等不到癌症新藥給付...病團籲健保加速給付 避免「有藥卻用不到」

癌症治療正快速邁入精準醫療時代，免疫治療、抗體藥物複合體（ADC）等創新療法近年陸續改寫國際治療指引，不少癌症病人因此延長存活、提升生活品質。相較於國際新藥快速推進，台灣不少具實證的新療法仍受限於健保給付，病友必須自費承擔高額藥費，形成「有藥可用、卻用不到」的困境。

台灣年輕病友協會今舉辦「2026癌症創新治療論壇」，病友團體、醫界、立委及健保署代表共同呼籲，加速創新治療導入，讓癌友不因經濟能力影響治療機會。論壇聚焦健康台灣政策下的癌症照護，討論癌症醫療平權、新藥可近性及健保給付策略。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，過去晚期或復發癌症患者常面臨治療選項有限、化療效果逐漸下降、副作用沉重等困境，尤其對復發、轉移患者而言，時間就是最珍貴的資源。如今免疫治療及ADC等創新療法，已逐步讓癌症從「延長生命」走向兼顧生活品質與長期控制的新階段。

健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛指出，降低癌症死亡率不能只靠篩檢及早期診斷，必須同步提升有效藥物的可近性。真正的健康平權，是讓不同地區、不同經濟條件的病人，都能獲得適當治療，而非因支付能力不同影響存活機會，因此健保給付、新藥基金及資源配置，都應更有效率銜接臨床需求。

多位臨床醫師也點出目前不同癌別面臨的治療缺口。林口長庚醫院腫瘤科講師級主治醫師蘇柏榮表示，泌尿道上皮癌包括膀胱癌及上泌尿道癌，近兩年死亡人數已高於攝護腺癌，但新藥資源投入仍相對不足。目前國際治療指引已將「ADC合併免疫治療」列為晚期患者首選，可顯著降低死亡風險，希望台灣儘速跟進國際腳步。

台北榮總腫瘤醫學部主任楊慕華指出，鼻咽癌及食道癌都是亞洲、尤其華人較常見的癌症，但因歐美病例較少，新藥開發速度相對緩慢。近年免疫治療已帶來重大突破，但目前食道癌可給付的免疫治療組合仍有限，鼻咽癌更尚未納入健保給付，期待政府加速導入已有實證的新療法。

台大醫學院婦產科專任教授魏凌鴻說，子宮內膜癌發生率持續攀升，已躍居女性癌症前五名，且約一成五患者年齡不到40歲。目前國際指引已建議晚期或復發患者採免疫治療合併化療作為第一線治療，未來台灣也可進一步檢視給付政策，提升照護公平性。

乳癌治療同樣持續突破。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，新一代HER2 ADC重新定義HER2弱陽性乳癌族群，相關患者約占HR陽性乳癌近半數，臨床研究已證實可延長無疾病惡化存活期並降低死亡風險，也獲得國際治療指引最高等級推薦。不過，目前國內病人仍多須自費使用，經濟負擔沉重。

健保署近年已持續擴大癌症新藥給付，包括導入多項免疫治療及精準醫療藥物，並透過癌症暫時性支付專款及新藥基金，縮短與國際治療指引的落差，但臨床專家普遍認為，部分癌別仍存在明顯給付空窗，未來仍須持續加速新藥審查與支付流程，才能真正提升癌症治療成果。