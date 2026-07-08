爆紅神曲非偶然 幕後操盤成產業

「爆紅」其實是被設計出來的假象？美國行銷公司最近被揭露利用大量假社群帳號製造討論熱度，誘使平台演算法，讓人誤判歌曲受歡迎程度，進而推播給更多真實用戶。這類操作並非新現象，而是音樂產業延續數十年的宣傳手法，只是技巧從收買電台轉向操控演算法。

操縱演算法聲量

據《衛報》報導，美國行銷公司Chaotic Good Projects專門替獨立音樂人操作TikTok聲量，旗下客戶包括獨立樂團Geese、Oklou等。

該公司透過控制大量假社群帳號，短時間內密集發布特定歌曲相關內容，模擬出廣泛討論的假象，誘使平台演算法誤判這首歌具有流行潛力，主動推送給更大範圍的真實用戶。一旦藝人因此獲得曝光、登上主流節目，該公司便會動員假帳號群大量留言稱讚演出，鞏固演算法及正面評價的能見度。

作弊史逾七十年

《德國之聲》指出，製造虛假流行聲量的手法在音樂產業已成傳統。1950年代，美國爆發「payola醜聞」，唱片公司向電台DJ及主管行賄換取歌曲高頻播放，因未依法申報為廣告費用，構成欺騙聽眾的不公平競爭，美國國會因此於1960年立法，將這種宣傳行為明令禁止。

1970年代更有唱片公司直接賄賂《告示牌》排行榜編輯，讓Kiss樂團1977年同時有四張專輯打入排行榜。2005年，索尼BMG與華納音樂也分別因涉及電台DJ賄賂案支付逾千萬及數百萬美元和解金，顯示刻意製造熱門假象的手法行之有年。

曾與蕾哈娜、凱蒂•佩里合作的美國音樂經理人克里斯•阿諾庫特受訪時直言：「他們叫它行銷，我叫它作弊」，指出流行音樂的宣傳本質上就是操縱串流、操縱榜單、操縱數據。

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