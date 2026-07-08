金鐘動畫「碰碰紅綠豆」第二季登場 紅豆妮、綠豆兵暑假展開全新冒險

小朋友最愛的紅豆妮、綠豆兵來了。康軒文教打造的台灣原創教育動畫「碰碰紅綠豆」，去年榮獲第60屆金鐘獎「動畫節目獎」，今天在光點華山電影館舉辦動畫首映會，為即將於暑假開播的第二季揭開序幕。

首映會一開始播放全新主題曲MV，吸引全場大小朋友目光。康軒文教總經理黃輝鐘致詞表示，康軒從出版跨足動畫及IP品牌經營，目標是打造大小朋友心中最優質的台灣原創教育IP。《碰碰紅綠豆》去年獲得金鐘獎肯定，對團隊而言是莫大的鼓舞與榮耀，這座獎項不只屬於製作團隊，也屬於一路支持作品的家長、老師與孩子，更代表台灣原創教育內容的價值被看見。

黃輝鐘指出，帶著金鐘獎肯定，「碰碰紅綠豆」第二季希望透過更精彩的故事、更豐富的角色互動，以及更貼近孩子生活的主題，陪伴孩子學習勇敢、理解友情、建立自信，並面對成長過程中的各種挑戰。他也說，未來期許《碰碰紅綠豆》能持續發展更多內容與服務，包括展會、舞台劇、授權商品，甚至電影等形式，讓紅豆妮、綠豆兵與豆子家族以不同方式走進孩子生活。

冉色斯動畫製片姚孟軒表示，第一季主要是帶領觀眾認識紅豆妮、綠豆兵與故事世界觀，第二季則會在既有基礎上持續推進，加入更多新的情節與挑戰。對製作團隊來說，最困難的是同時做到「熟悉」與「新鮮」，因為觀眾已經認識角色，因此第二季必須在故事、畫面與節奏上加入新的設計，讓角色保有親切感，同時展現更多面貌。

導演蘇俊旭則從創作理念分享，第二季希望帶給孩子的不只是刺激、好玩與冒險，也包含生活態度的學習。他表示，時代快速改變，AI也改變了人們的生活與娛樂方式，但愛、勇敢、誠信，以及面對困難時能否用幽默轉念、找到重新出發的力量，始終是不會改變的重要價值。

康軒表示，第二季將於8月1日起，每周六、日上午11時及11時30分，分別在公共電視台和人間衛視播出。這個暑假，紅豆妮與綠豆兵將帶著更多挑戰、歡笑與冒險，再度陪伴大小朋友在故事中學習、在歡笑中成長。

康軒文教事業總經理黃輝鐘表示，康軒從出版轉投入動畫和IP品牌經營，就是希望成為大小朋友心目中最優質的台灣原創教育IP。記者杜建重／攝影