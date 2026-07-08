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夏季旅展7/17登場 日韓賞楓行程詢問度高

中央社／ 台北8日電

台北國際夏季旅展將於7月17日登場，旅遊業者觀察，短線行程仍以日本、韓國最受青睞，其中賞楓行程詢問度高，而長線旅遊像是歐洲聖誕市集、跨年及明年農曆春節行程也相當受歡迎。

2026台北國際夏季旅展7月17日至20日將在世貿一館舉行，今天舉辦展前記者會，並延續去年「一票逛4天」模式，現場將推出國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店等商品，方便民眾規劃暑假、秋冬甚至明年旅程。

可樂旅遊行銷系統副總經理林冠賢告訴中央社記者，觀察市場趨勢，消費者不再只重視價格，而是更加看重行程內容與獨特體驗，其中韓國的首爾、釜山煙火節，以及結合韓劇元素的特色體驗行程，都帶動產品熱銷。

林冠賢指出，日本方面，旅遊需求則從東京、大阪、北海道等熱門城市，逐漸延伸至福岡，主因飛行時間短、鄰近市區，加上阿蘇、熊本、由布院等景點在社群平台持續受到討論，吸引越來越多旅客前往。

雄獅旅遊表示，秋冬旅遊市場逐步升溫，短線旅遊以日韓賞楓產品最受歡迎，包括日本北海道、九州以及韓國首爾、釜山，整體東北亞賞楓商品銷售率已突破5成。

長線旅遊方面，雄獅旅遊指出，訂單大多是歐洲聖誕市集、跨年及明年農曆春節行程，其中紐澳及紐約跨年商品銷售旺，推測受股市、經濟影響，民眾更願意提早規劃高單價長程旅遊。

除了旅行社推出優惠行程外，餐券與住宿券促銷部分，晶華國際酒店集團推出最低52折起的超值住宿與餐飲票券；天成飯店集團則祭出六館聯合住宿券2.2折起；台北美福大飯店住宿限時銷售最低29折起；圓山大飯店祭出超值優惠3.6折起。

賞楓 旅展 韓國

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