健檢見肺結節別先嚇壞 醫：9成屬良性、揭「紅綠燈」判斷法

隨著低劑量電腦斷層LDCT篩檢普及，愈來愈多民眾健檢後發現肺部有「肺結節」，擔心罹癌。台大醫院雲林分院今天舉辦記者會表示，40、50歲以上民眾肺部完全沒有結節者其實不多，逾9成肺結節屬於良性，就連不少人聞之色變的「毛玻璃結節」也未必是癌症，呼籲民眾不必過度恐慌，只要依照醫囑定期追蹤，就有機會及早發現、及早治療。

院長馬惠明表示，肺癌防治已從過去著重疾病治療，逐步邁向「早期篩檢、精準診斷、個人化治療」的新模式。院方近年整合胸腔內外科、影像醫學、病理、麻醉及個案管理等跨專業團隊，建立從低劑量電腦斷層篩檢、肺結節評估、精準定位到微創手術的一站式照護流程，讓雲嘉地區民眾在地即可接受醫學中心等級醫療服務。

胸腔內科醫師陳彥甫指出，40、50歲以上民眾肺部多少都可能出現一些微小結節，很多民眾看到結節就過於恐慌，到門診都已病懨懨，其中不少只是沒有臨床意義的「無意義結節」，民眾不用因為健檢報告出現「結節」兩個字就自己嚇自己。

胸腔外科醫師連冠勳則以「紅綠燈」概念說明肺結節追蹤原則。小於5毫米的實心結節屬於「綠燈」，每年追蹤即可；6至8毫米屬「黃燈」，建議3至6個月複檢；若超過8毫米且具有高風險特徵，就是「紅燈」，應由胸腔專科醫師安排進一步檢查或治療。

近年許多人對毛玻璃狀結節特別敏感，陳彥甫說，毛玻璃結節並不等於肺癌，可能只是感冒、發炎留下的暫時性變化，也可能是非常早期的肺癌，若結節中間逐漸出現實質固體成分，或持續增大至約1公分，就會建議進一步評估，必要時接受微創手術切除，此時多屬肺癌第一期或原位癌，治療效果相當好；若病灶位置適合，也可利用導航定位及燒融等微創治療方式，術後5年未復發即可視為治癒。

副院長王植賢表示，院方已建置磁導航定位、複合式手術室及1152切雙能電腦斷層等高階設備，可依病灶位置及病患需求，提供電腦斷層導引或支氣管磁導航等不同定位方式，大幅提升手術精準度與病人舒適度。

院方也提醒，目前國民健康署提供符合資格民眾每兩年一次免費LDCT肺癌篩檢，包括40至74歲具肺癌家族史者，以及50至74歲具重度吸菸史者，符合資格者可善用政府資源，透過規律篩檢與專業追蹤，把握肺癌早期發現、早期治療的最佳時機。