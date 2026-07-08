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45歲上班族無症狀篩檢揪出大腸癌 土城醫院單孔達文西手術4天出院

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園說明手術可以針對不同病患的病況、腫瘤位置及個人需求，量身打造最合適的手術方案。圖／土城醫院提供
土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園說明手術可以針對不同病患的病況、腫瘤位置及個人需求，量身打造最合適的手術方案。圖／土城醫院提供

大腸癌有年輕化趨勢，不少患者沒有家族病史，也沒有任何不適症狀。新北市立土城醫院今天表示，一名45歲楊姓上班族因符合政府新制免費糞便潛血篩檢資格，抱著「順便檢查」心態受檢，沒想到驗出陽性反應，經大腸鏡檢查發現腸道內有一顆約2公分惡性腫瘤，所幸癌細胞尚未遠端轉移，經單孔達文西微創手術及跨團隊照護，術後第4天即順利出院返家。

土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園表示，近年臨床愈來愈常見沒有家族史、完全沒有症狀的青壯年患者，透過例行篩檢才發現罹患大腸癌。楊小姐平時身體健康、無家族病史，45歲符合政府將大腸癌免費糞便潛血篩檢年齡下修至45歲的新制資格，受檢後驗出陽性，進一步檢查才發現癌症。

洪欣園指出，考量患者擔心請假影響工作，也在意腹部留下明顯疤痕，醫療團隊評估後採用單孔達文西微創手術治療。相較於傳統微創手術需在腹部開4至5個小傷口，單孔達文西技術僅需約3公分單一傷口，即可整合手術器械及3D高畫質鏡頭完成手術，因傷口較少、較小，術後疼痛也相對減輕。

除手術外，土城醫院也安排營養師、麻醉疼痛控制團隊、復健師及呼吸治療師共同照護，透過術前營養評估、術後疼痛控制及復健訓練，加速患者恢復。楊小姐手術隔天便能下床活動，並開始進食流質及軟質食物，術後第4天順利出院，返家後已可自理生活。

洪欣園表示，土城醫院自2023年成立達文西手術中心，2026年再引進新一代單孔達文西設備，目前同時具備多孔及單孔兩套達文西系統，可依患者病況、腫瘤位置及需求規畫合適治療方式。

洪欣園也提醒，政府提供的大腸癌篩檢新制，是青壯年及早發現疾病的重要工具，大腸癌若能早期發現、及早治療，通常可獲得較佳預後，民眾切勿因害怕檢查或手術而延誤治療時機。

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