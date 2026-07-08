45歲上班族無症狀篩檢揪出大腸癌 土城醫院單孔達文西手術4天出院

大腸癌有年輕化趨勢，不少患者沒有家族病史，也沒有任何不適症狀。新北市立土城醫院今天表示，一名45歲楊姓上班族因符合政府新制免費糞便潛血篩檢資格，抱著「順便檢查」心態受檢，沒想到驗出陽性反應，經大腸鏡檢查發現腸道內有一顆約2公分惡性腫瘤，所幸癌細胞尚未遠端轉移，經單孔達文西微創手術及跨團隊照護，術後第4天即順利出院返家。

土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園表示，近年臨床愈來愈常見沒有家族史、完全沒有症狀的青壯年患者，透過例行篩檢才發現罹患大腸癌。楊小姐平時身體健康、無家族病史，45歲符合政府將大腸癌免費糞便潛血篩檢年齡下修至45歲的新制資格，受檢後驗出陽性，進一步檢查才發現癌症。

洪欣園指出，考量患者擔心請假影響工作，也在意腹部留下明顯疤痕，醫療團隊評估後採用單孔達文西微創手術治療。相較於傳統微創手術需在腹部開4至5個小傷口，單孔達文西技術僅需約3公分單一傷口，即可整合手術器械及3D高畫質鏡頭完成手術，因傷口較少、較小，術後疼痛也相對減輕。

除手術外，土城醫院也安排營養師、麻醉疼痛控制團隊、復健師及呼吸治療師共同照護，透過術前營養評估、術後疼痛控制及復健訓練，加速患者恢復。楊小姐手術隔天便能下床活動，並開始進食流質及軟質食物，術後第4天順利出院，返家後已可自理生活。

洪欣園表示，土城醫院自2023年成立達文西手術中心，2026年再引進新一代單孔達文西設備，目前同時具備多孔及單孔兩套達文西系統，可依患者病況、腫瘤位置及需求規畫合適治療方式。

洪欣園也提醒，政府提供的大腸癌篩檢新制，是青壯年及早發現疾病的重要工具，大腸癌若能早期發現、及早治療，通常可獲得較佳預後，民眾切勿因害怕檢查或手術而延誤治療時機。