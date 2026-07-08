42歲男晚期肝癌9公分大...北榮整合釔90、免疫、手術治療 癌細胞全消失

42歲董先生為晚期肝癌患者，檢查發現右肝腫瘤逾9公分，屬於大型肝癌，且已侵犯右側門靜脈，經免疫治療合併釔90體內放射治療後，不僅腫瘤大幅壞死，更成功接受右肝切除手術，術後病理檢查顯示「完全無存活癌細胞」，展現晚期肝癌治療的新契機。北榮肝癌跨團隊經過釔90、免疫治療與外科手術的整合策略，讓原本無法切除腫瘤的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療。

台北榮總影像診療部主治醫師柳建安說，隨著免疫治療、精準放療與跨團隊整合照護，中晚期肝癌從過去「延長存活」目標，邁向「轉化治療、爭取根除」。董先生透過精準個人化治療策略，即使是過去被認為難以治療的中晚期肝癌患者，仍有機會獲得長期存活及接近治癒成果。

董先生為慢性B肝帶原者，去年3月在緬甸健檢發現，屬於腫瘤指數的「甲型胎兒蛋白」（AFP）異常升高，每CC血液超過1000奈克，標準值為7奈克，進一步檢查發現，右肝有顆約9公分的大型肝癌，大小約比棒球大一點，並已侵犯右側門靜脈，同時伴隨多顆肝內腫瘤，屬晚期肝癌，返國就醫時腫瘤指數更高達18594奈克。

北榮肝癌團隊評估，董先生腫瘤為浸潤型肝癌，腫瘤幾乎沒有邊界，因此先選擇免疫治療合併抗血管新生藥物，再接續釔90體內放射治療，希望同時兼顧全身性與局部腫瘤控制。治療後影像顯示，大部分腫瘤已明顯壞死，腫瘤指數降至正常。

但因董先生原本腫瘤已包覆肝門區膽管，於治療後產生總肝管狹窄，後續反覆出現膽管炎與黃疸，期間接受多次內視鏡膽道支架置放、經皮穿肝膽道引流及抗生素治療。經一般外科、胃腸肝膽科、影像診療部與核醫部跨團隊討論後，今年3月25日接受右肝切除手術。術後病理報告顯示「無存活腫瘤細胞」，達到病理完全反應，代表原本大型且侵犯門靜脈的晚期肝癌，在整合式治療後幾乎完全消失。

柳建安指出，傳統肝動脈化學栓塞治療，對於大型、多顆肝癌或合併門靜侵犯的患者，治療效果有限。目前研究證據顯示，中晚期肝癌已逐漸進入「多學科整合治療」時代，且釔90扮演關鍵角色。釔90屬於高精準體內放射治療，可透過術前血流模擬、核醫影像分析與個人化劑量規畫，將高劑量輻射集中於腫瘤，同時盡可能保留正常肝功能。

釔90不僅是一種局部腫瘤治療，更能與免疫治療產生協同效應。透過高劑量局部放射線治療，可改變腫瘤微環境、增加腫瘤抗原釋放，進一步提升免疫系統辨識癌細胞的能力，增強免疫治療反應，因此，近年已成為中晚期肝癌重要的整合治療策略之一。

北榮核子醫學部主治醫師林可瀚說，核醫團隊透過術前血流模擬、功能影像分析及個人化劑量規劃，精準評估腫瘤與正常肝臟所接受的放射劑量，提供治療決策的重要依據，兼顧治療效果與肝功能保留。

北榮胃腸肝膽科主治醫師李懿宬說，對於原本腫瘤過大、位置困難而無法直接手術切除的患者，免疫治療合併釔90可作為「轉化治療」的重要工具，將原本無法手術切除或不適合手術的肝癌縮小或降期，成為可手術切除狀態。

北榮一般外科主治醫師周書正說，釔90除可縮小腫瘤外，也可應用於術前肝體積調控，促進未來殘餘肝增生，提高後續肝切除手術的安全性；經跨團隊整合治療與完整評估後，部分患者可重新獲得根除性手術機會，進一步提升長期存活甚至治癒的可能。

柳建安強調，釔90不只是用於傳統局部治療，而是在放射團隊主導下，結合核子醫學精準劑量規畫及肝膽內外科整合照護，逐漸成為串聯全身治療與根治性手術的重要橋樑。

北榮自2008年率先於台灣引進釔90治療，至今已累積超過700人次治療經驗，為國內最具代表性的釔90治療中心之一，建立完整跨科整合照護模式，結合介入放射、核醫科、胃腸肝膽科、血液腫瘤科與肝臟外科等共同照護病人。北榮釔90團隊於去年榮獲國家生技醫療品質獎（SNQ）認證，代表其醫療品質、安全流程與跨團隊整合能力獲得國家級肯定。

北榮分析，肝癌患者接受釔90治療後，6個月疾病控制率達86.4%，中位整體存活期可達26個月，治療成果與國際大型醫學中心相當。更值得注意的是，2020年以來，北榮已有14位原本無法手術切除的肝細胞癌患者，經釔90轉化治療後成功接受根除性手術，其中64.3%為中晚期肝癌，包括6位接受肝臟移植、8位接受部分肝切除，且71.4%合併免疫或標靶治療。術後病理顯示，腫瘤存活比例中位數僅5%，部分患者更達到病理完全反應。

北榮副院長李偉強說，這些成果顯示，透過釔90、免疫治療與外科手術的整合策略，即使是原本無法切除的中晚期肝癌患者，仍有機會成功轉化為根除性治療，甚至達到病理完全反應，為晚期肝癌患者帶來更多長期存活甚至治癒的可能，目前釔90治療無健保給付，病人自費約80萬元。北榮將持續精進跨團隊整合照護與精準個人化治療，持續提升中晚期肝癌患者的治療成效，開創更多邁向長期存活與根治的可能。