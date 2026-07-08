台南打造青年文化舞台 「十六歲正青春藝術節」18日起開跑

邁入第12年的台南「十六歲正青春藝術節」，今年以「Touch青春的頻率」為主題，18日至8月23日熱力展開，文化局表示，今年活動規模再升級，從台南文化中心擴展至台江文化中心、吳園公會堂及台南市立圖書館新總館，並打造第12部原創劇作「觸 Feel Seen」，引導青年透過劇場探索自我、理解他人。

文化局說，「十六歲正青春藝術節」以16歲青少年為核心，延續府城「做十六歲」成年禮精神，陪伴青年在人生重要階段探索自我、培養藝術素養，今年暑假規畫多元藝文活動，讓青年透過參與創作與展演，留下充實且有意義的青春記憶。

文化局提到，今年核心計畫「青少年扮戲計畫」集結台南、雲林、高雄等地19個行政區、16所高中職青年共同創作，第12部原創劇作《觸 Feel Seen》將在8月22、23日在台江劇場演出，該計畫推動12年來，透過劇場創作、田野調查及生命故事分享，陪伴青年建立自信與文化認同。

文化局強調，青年是城市創造力的重要來源，市府近年持續完善青年藝文環境，從台南文化中心設置公共練舞鏡開始，逐步擴展公共文化場域，提供青年安全、開放的創作空間，鼓勵年輕世代勇敢表現自我，相關活動資訊可至「十六歲正青春藝術節」Facebook粉絲專頁查詢。

「十六歲正青春藝術節」邁入第12年，南市文化局長黃雅玲（右三）今在台江文化中心宣布活動正式啟動，今年以「Touch青春的頻率」為主題，邀青年透過劇場、街舞、音樂等多元展演，展現青春創意。記者萬于甄／攝影