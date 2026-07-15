喝好水抽雙人來回機票！愛惠浦40週年慶開跑 滿額送好禮淨水器推薦一次看

從早晨沖咖啡，到下班回家煮飯，居家飲水和全家生活品質息息相關。迎接品牌40週年，愛惠浦推出「40同行 全芯啟程」週年慶活動，7月15日至9月30日期間購買愛惠浦家用淨水全系列，就有機會抽中價值39,000元的長榮東京雙人來回機票，飲水升級更多了出遊驚喜。

喝好水抽雙人來回機票！愛惠浦40週年慶開跑。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

週年慶滿額贈：實用好禮一次帶回家

這次愛惠浦40週年慶活動，主打「買淨水器，也把生活好物帶回家」。活動期間單筆消費滿3,000元，贈旅行收納四件組；滿6, 000元，贈旅行側背袋；滿24,000元，贈美國HYDY時尚保溫杯瓶組。無論是日常通勤、週末小旅行，還是全家出遊，都能延伸出更完整的好水生活感。

高階家庭推薦：EF6000濾芯

若家中人口多、經常下廚，或重視泡茶、咖啡與料理風味，EF6000濾芯會是高階升級首選。EF6000濾芯主打大流量與高處理水量，適合用水需求較高的家庭，讓日常煮飯、備水都更加順手，也讓好水真正融入每一天。

愛惠浦40週年慶活動，主打「買淨水器，也把生活好物帶回家」，延伸出更完整的好水生活感。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

入門首選推薦：4HL濾芯

第一次入手淨水器，可考慮4HL濾芯。4HL濾芯屬於實用入門款，主打除鉛，並通過NSF401濾除新興汙染物國際認證，適合租屋族、小家庭，或想先替家中飲水多一道把關的消費者。

小家庭推薦：AC²濾芯

如果是小家庭，AC²濾芯也是很適合的選擇。AC²濾芯主打除氯、除異色異味、銀離子抑菌與除鉛，兼具日常飲水與料理用水需求。對重視水質口感、想讓喝水變得更安心的人來說，是好上手的生活型選擇。透過減少檯面佔用，讓廚房視覺更清爽、使用動線也更俐落。對小坪數家庭或重視廚房收納的人來說，不必犧牲流理台空間，也能把安心飲水融入日常

不論是大家庭、小家庭，都可以在愛惠浦找到適合的安心喝水好選擇。圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

懶人質感推薦：HS288T Plus雙溫加熱系統

想讓廚房使用更便利，HS288T Plus雙溫加熱系統很適合忙碌上班族、親子家庭與長輩同住族群。產品結合淨水與加熱需求，搭載雙溫觸控式龍頭，熱水容量4.5公升，想泡茶、沖咖啡或隨手喝熱水都不用再等待，讓居家飲水更有效率。

40同行全芯啟程，找到適合全家人的淨水方案

愛惠浦陪伴台灣消費者走過40年，從日常飲水到料理用水，持續為家庭提供安心淨水選擇。這次週年慶也提供不同家庭更彈性的選擇，無論是重視大流量的EF6000濾芯、初次入手的4HL濾芯、小家庭適用的AC²濾芯，或想提升廚房便利性的HS288T Plus雙溫加熱系統，都能依照人口數、用水習慣與生活需求，找到適合自己的居家淨水方案。

愛惠浦40週年慶活動資訊

◼︎ 活動期間：2026年7月15日至9月30日

滿額贈：滿3,000元贈旅行收納四件組；滿6,000元贈旅行側背袋；滿24,000元贈美國HYDY時尚保溫杯瓶組

◼︎ 適用型號：愛惠浦家用淨水全系列

◼︎ 抽獎活動：2026年9月30日23:59前至官網登錄購買發票，有機會抽中長榮東京雙人來回機票旅遊抵用憑證乙張，價值39,000元

愛惠浦周年慶活動期間，購買愛惠浦家用淨水全系列，就有機會抽中價值39,000元的長榮東京雙人來回機票。 圖／台灣愛惠浦股份有限公司 提供

◼︎ 愛惠浦40週年活動網頁

https://www.everbrightpurifying.com/event/202607_40TH_ANNIVERSARY/

◼︎ 愛惠浦官方網站 https://www.everbrightpurifying.com/