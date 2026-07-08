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心理健康也需CPR 衛福部培訓「心理急救員」歡迎警消、村里長參與

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
自殺居國人去年十大死因第十位，衛福部將心理健康急救推動納入「全民心理健康韌性計畫」，結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，台灣引進心理健康急救員課程，已培訓心理健康急救員2149人。圖／華人心理治療研究發展基金會提供
自殺居國人去年十大死因第十位，衛福部將心理健康急救推動納入「全民心理健康韌性計畫」，結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，台灣引進心理健康急救員課程，已培訓心理健康急救員2149人。圖／華人心理治療研究發展基金會提供

自殺位居國人去年十大死因第十位，若心理健康出狀況，也需要CPR。我國前年引進澳洲心理健康急救課程，截至上周，已完成第100梯次課程，總計培訓心理健康急救員2149人。在衛福部支持下，這項課程正針對與潛在高危險群互動較頻繁的警消人員和村里長，提供免費培訓機會，除了一般成人大眾，也歡迎有興趣的單位洽詢主辦單位。

心理健康急救的願景，是訓練人人成為「心理健康急救員」（MHFAider®），一旦周遭有人心理健康出現狀況，可早期發現，及時給予幫助，盡早為當事人連結專業協助，避免情況惡化或憾事發生，華人心理治療研究發展基金會在衛福部支持下，2024年底引進心理健康急救課程。

華心董事長王浩威說，心理健康急救標準課程長達12小時，內容有大量演練、討論和互動，一班最多只能收24個學員，可說是手把手的培訓方式，期待有朝一日可在台灣培養出百萬急救員大軍，形成高密度的社會安全網，接住所有心理健康出狀況的國人。

去年底受訓成為心理健康急救員的施慧敏，目前任職於國內知名的生命禮儀公司，也參與社團推動失智症友善天使計畫。她在工作上經常接觸生命遭逢變故的客戶，自己常在工作和照顧失智症母親之間忙到焦頭爛額，加上親弟弟自殺帶來的創傷，讓她曾一瀕臨崩潰邊緣，主動求助精神科醫師。

施慧敏說，照顧失智家人很艱辛，不小心就「家破人亡」，她在信仰的支持下，及每個階段好友的陪伴下，得以維持身心平衡。從被關心的角色一路走來，體會生命的傷痕也能成為幫助他人的養分，她對心理健康急救五大行動的「傾」和「聽」特別有體會，朋友在一起吃吃喝喝罵罵，讓她抒發憂鬱和焦慮的情緒，簡單一句「要休息喔」，就能讓她被撐起。

現在的施慧敏，對工作夥伴和朋友的情緒變化特別敏銳。當她察覺有人正承受壓力、需要陪伴時，不會急著追問或給建議，而是會藉著發起新的工作計畫，邀請對方和幾位夥伴一起線上聚聚，在輕鬆聊天、分享生活的過程中，慢慢了解對方的近況，讓對方知道自己並不孤單。

她相信，真誠的陪伴與傾聽，往往就是支持一個人走過低潮的重要力量。施慧敏也透過自身的生命經驗，見證心理健康急救的重要性，至今已推薦至少十位朋友接受心理健康急救員培訓，成為推廣這項計畫的熱血種子。

「心理健康急救™」標準課程共12小時，內容包括介紹憂鬱、焦慮、精神病、物質濫用等精神疾患，教導包括自殺、自傷、恐慌發作、創傷、嚴重精神病發作、攻擊行為等危機狀況的辨識與緊急救援。心理健康急救五行動包括：

「傾」：接觸及評估當事人的情況，觀察有否有自傷或傷人或其他危機，並給予協助。

「聽」：不帶批判性地聆聽，細心聆聽當事人的心聲及感受，給予空間讓對方表達。

「給」：給予當事人情感和實質支持，給予資訊及好轉的希望，例如幫當事人跑腿或陪伴做一些減壓及紓緩的活動。

「鼓」：鼓勵當事人尋求適當的專業協助。

「勵」：鼓勵當事人尋求其他支持，例如向朋友傾訴心事或採取自助策略等。

衛福部調訓各縣市社區心理衛生中心及毒品危害防制中心人員，至今已培訓近600名心理健康急救員，今年9月底也將培訓衛生體系第一批心理健康急救講師。心理健康急救員的角色是在周遭親友心理健康出狀況時，給予及時的陪伴協助，並引導尋求專業協助，歡迎一般成人大眾報名。

●臺灣心理健康急救官網：

http://www.mhfa.org.tw

 

澳洲 衛福部 失智症 緊急救護 CPR 心理諮商

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