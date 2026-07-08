大哥脖子痛到不能轉！醫見紅印揭兇手是牠：雨後開燈要注意

脖子痛到動彈不得，可別以為只是單純的落枕！皮膚科醫師吳仁欽在臉書粉專分享臨床案例，一位60歲的大哥神情凝重地走進診間，脖子上清晰可見一條明顯的紅印。醫師關心詢問是什麼時候開始的，大哥無奈表示已經持續了兩三天，一開始只有刺刺的感覺，沒想到現在竟然痛到連脖子都無法轉動。吳仁欽見狀，心裡已有答案：隱翅蟲。

吳仁欽明確指出，這種症狀既不是落枕，也不是被一般的蚊子叮咬，而是典型的「隱翅蟲皮膚炎」。他進一步解釋，隱翅蟲本身其實並不會主動咬人，但體內藏著一種具有強烈酸性的毒素，也就是隱翅蟲素。當民眾看到蟲子停在皮膚上，下意識直接用手拍死時，蟲體內的毒液就會瞬間釋放，導致皮膚就像被強酸腐蝕一樣，引發嚴重的發炎反應。

隱翅蟲皮膚炎造成的受損肌膚，會出現又紅又痛、甚至集結起水泡的慘狀。吳仁欽提醒，這種感覺跟蚊子叮咬引發的「癢」完全不同，它會帶來劇烈的燒灼感與強烈刺痛，甚至會痛到讓人夜不成眠。由於最近剛好碰上下雨過後的季節，如果民眾的住家附近剛好有水溝、稻田或者是草叢，到了晚上開燈時，隱翅蟲就會因為趨光性而撲燈飛進室內，必須格外提高警覺。

最後，吳仁欽極力呼籲，在室內看到蟲子時「千萬不要用手拍」，正確的驅趕方式應該是用嘴巴吹走，或是拿紙張將牠撥走。所幸這位大哥的脖子經過醫師好好處理後，目前已無大礙。醫師補充，隱翅蟲皮膚炎只要早點就醫，通常皮膚都能恢復得很漂亮；但要是拖太久才看醫生，一旦皮膚留下疤痕或引發繼發性感染，後續處理起來就會變得非常麻煩。

如果不小心接觸到隱翅蟲液，嘉義基督教醫院皮膚科主任邱健群建議，應立即以肥皂及大量清水洗淨，皮膚紅腫時可冰敷止痛。若皮膚已出現大片不規則紅疹、水泡或潰爛等隱翅蟲皮膚炎症狀，切勿自行上藥或搔抓，以免水泡破裂引發細菌感染與色素沉著。此時必須就醫，依靠抗生素藥物或外敷藥膏緩和不適並定期回診，通常7到10天即可康復，切記配合醫囑，以免讓皮膚災情擴大。