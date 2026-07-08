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長榮航空首登世界第一 獲選Travel+Leisure全球最佳國際線航空冠軍

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空此次勇奪佳績，除了感謝全球旅客對公司的喜愛與肯定，更要歸功於全體同仁的辛勤付出。圖／長榮航空提供
長榮航空此次勇奪佳績，除了感謝全球旅客對公司的喜愛與肯定，更要歸功於全體同仁的辛勤付出。圖／長榮航空提供

長榮航空再獲國際肯定，榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure最高榮譽，評選為2026全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第1名寶座。長榮航空表示，此次獲獎不僅刷新歷年來的最佳紀錄，更證明精益求精的服務品質，已深受全球旅客的青睞。

長榮航空董事長林寶水指出，非常感謝全球旅客對長榮航空的喜愛與肯定，此次勇奪第1名的佳績，歸功於全體同仁的辛勤付出。長榮航空始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，例如2025年推出的全新第四代豪華經濟艙備受市場好評，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持這份初心，以超越旅客期待的服務，打造世界級的飛行體驗。

長榮航空說明，Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有超過20萬名讀者參與評選，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體價值，長榮航空今年憑藉亮眼表現，與卡達航空、阿聯酋航空、新加坡航空、日本航空等航空公司名列全球前十大行列，並奪冠軍寶座。

Travel + Leisure雜誌在調查中指出，航空公司不僅需憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更關鍵的是在航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，旅客也十分重視機場報到、貴賓室和登機的整體地面服務品質。長榮航空能從全球航空公司中脫穎而出，突顯其服務品質已深獲旅客的高度讚賞。

長榮航空在服務品質和安全方面皆獲得諸多業界殊榮，除了榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第1名，今年也連續11年獲評為SKYTRAX五星級航空公司，同時入選 AirlineRatings.com全球25大最佳航空公司第11名，以及全球25大最安全航空公司第8名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽的肯定。

長榮航空秉持精進服務品質的初心，呈現給旅客五星級的優質服務和飛行體驗。圖／長榮航空提供
長榮航空秉持精進服務品質的初心，呈現給旅客五星級的優質服務和飛行體驗。圖／長榮航空提供

長榮航空榮登Travel + Leisure頒發之全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第1名寶座，刷新歷年最佳紀錄。記者黃仲明／攝影
長榮航空榮登Travel + Leisure頒發之全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第1名寶座，刷新歷年最佳紀錄。記者黃仲明／攝影

長榮航空 美國 觀光

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