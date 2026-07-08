高雄女監57歲阿萍考證照 盼成魔法阿嬤令孫女驕傲

高雄女監57歲受刑人阿萍5月通過烘焙麵包丙級檢定，成為女監中最高齡通過檢定的受刑人。雄檢檢察長黃元冠今天前往鼓勵，她承諾不再成為社會問題，要做孫女眼中的「魔法阿嬤」。

高雄女子監獄在法務部矯正署與更生保護會高雄分會支持下，於今年5月17日首次採取「戒護外考」模式，帶領受刑人跨越圍牆，前往勞動部指定考場參與丙級技能檢定。參加的受刑人不負眾望，以100%合格率全數通過「即測即評」檢定，取得勞動部頒發的「烘焙食品－麵包」丙級技術士證。這次檢定相關經費由高雄更保全額補助，盼受刑人們藉此取得復歸社會的信心。

其中57歲受刑人阿萍（化名）是首次參加考照，不僅術科表現穩定，學科成績更高達96分。她取得證照後特別寫信給長期關心職訓受刑人的高雄地檢署檢察長黃元冠，除表達感謝，信中也吐露對未來重返社會、更生就業的期待。

黃元冠今天上午偕同2名高雄地檢署檢察官及高雄更保主任委員，前往高雄女監鼓勵受刑人。這次行程高雄女監特別安排現場實作，邀請到場人員現場挑戰揉捏「日頭餅」（太陽餅），體驗烘焙製作過程。

「人生中哪有這種遙不可及的人來看我。」阿萍笑著分享，大部分都是檢察官要她去開庭，哪有檢察長會來看她。所以自己每天就是想著一定要考過，「我背負的是後面所有人的期望」，沒有考過的話怕影響後面的同學，也辜負更保協會給予的機會。

阿萍坦言，她在民國102年因毒品案入獄，至今已報假釋6次。這次考過證照後也跟一起考過的同學約定，「我們以後再也不會是社會上的問題」，甚至連闖紅燈都不會犯；要跟檢察長一樣，做個言而有信、言出必行的人。

阿萍提到，自己有一對兒女，先前都會寫信給家人，但她入獄後曾一度被女兒拒絕聯絡，直到獄方鼓勵她轉而分享在女監內的烘焙過程，才開始獲得家人接納。她也醒悟，不必為兒女而活，而是要先為了自己好好做事。

「兒女結婚、孫女上小學，這些家人重大時刻我都錯過了。」阿萍感性表示，如今她在烘焙教室重拾信心，也寫信給孫女說「我會做妳的魔法阿嬤做蛋糕」，讓孫女去學校時能跟同學、老師開心分享，更約定將來一定要吃到她做的蛋糕。

黃元冠接受媒體聯訪表示，部分受刑人因年齡較高，考照最大挑戰是筆試，先前來探視時曾承諾，若受刑人順利考取證照，會再回來看看大家。「這次很樂見年齡最大的居然高分考過」，代表不管以前有沒有念過書，只要肯努力都能考到人生第一張證照。他提到，女監產品皆以愛心製作，不添加食品添加劑，盼外界多支持，讓受刑人們出社會後也能為大家服務。

黃元冠提到，考證照這件事雖然在外界是高中或大學生在考，但對年齡較大、教育程度不一的受刑人來說有點困難，「希望能透過這個例子鼓勵監所內的同學，只要有心就能做到」，之後回歸社會開店，也能藉由證照增進信心。

高雄女監表示，監內烘焙教室因受限於空間動線與現有設備未符合考場標準，致烘焙職業訓練班受刑人結業後無法於監內直接考照。為提升職業訓練成效，主動規劃這次監外技能檢定計畫，並遴選已完成烘焙職業訓練且表現優異、復歸意願強烈的受刑人，協助輔導考取證照。