獨／高鐵突斷電 查出自家人未依SOP還串供…督導遭記過開除

台灣高鐵上個月底深夜傳出部分列車行駛到半路突然停駛，全車廂斷電。高鐵徹查後昨日公布事發經過及懲處結果，疑似維修人員沒遵守SOP導致斷電，事後督導竟於調查中意圖串供規避責任，遭三大過免職，並通報全公司員工。

台灣高鐵上個月23日深夜，因桃園-新竹段出現電力異常，4班列車臨時斷電、停駛半路，每班車延誤約5分鐘。

高鐵公司昨日於內部發布懲處公告，內容指出維修人員疑似沒獲得斷電授權，就去作動地震偵測器，直接導致列車斷電。後續高鐵追查竟發現，該員督導疑似與現場下屬串供、不願吐實，最終遭記3支大過開除。

高鐵公司表示，員工行為準則明確要求同仁必須具備「正直」、「紀律」等核心價值觀，執行業務時更須堅守對於營運安全、系統安全之承諾。

高鐵指出，該名維修督導不僅違反標準作業規定，導致列車停駛及延遲到站，已影響旅客權益。更於調查過程中刻意隱匿，嚴重違反誠信原則及員工行為準則。公司依獎懲程序完成調查後，公告懲處結果，以儆效尤。

鐵道局則回應，高鐵6月23日的跳電，初步研判屬「電力設備故障」異常事件，雖未達法定應立即通報事件，但因已影響列車正常運轉，因此高鐵公司於24日主動向鐵道局通報，並說明跳電原因為BSS2內地震計作動，觸發OCS電力跳脫，經OCC即時手動投入後，電力恢復正常，非電力設備故障所引起。

鐵道局尊重公司內部人事治理事項，並表示本事件為人員違反內部作業規定所致，無違反鐵路法相關規定，故暫不啟動事故事件調查。但已請高鐵公司釐清觸發地震計原因，並提出預防及改進措施等，及應提出檢討報告。