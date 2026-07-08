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恢復「12夜」？檢討動物零撲殺制度 農業部2個月內回應

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
民眾提案主張檢討現行「零撲殺」政策。記者洪安怡／攝影
民眾提案主張檢討現行「零撲殺」政策。記者洪安怡／攝影

流浪動物「零撲殺」政策再掀討論。近期有民眾於國發會公共政策網路參與平台發起提案，主張檢討現行「零撲殺」政策、恢復流浪犬貓「限期收容」及人道安樂死機制。提案內容今（8）日突破5,000份附議門檻正式成案，依規定將由農業部於兩個月內提出回應。

該提案於6月26日提出，截至今（8）日已累積5,004份附議，提前達到成案門檻，目前進入「等候機關回應」階段，預計由主管機關農業部回應。

提案人指出，台灣自2017年實施流浪動物「零撲殺」政策後，雖然立意在於尊重生命，但在源頭絕育（TNVR）成效不及繁殖速度、棄養問題未有效改善，以及野外餵養情形普遍下，政策已衍生多項問題。

提案認為，目前全台公立動物收容所長期超載，造成收容空間不足，犬貓長期處於高密度環境，容易發生疾病傳播、互咬等情況；此外，遊蕩犬貓也持續威脅本土野生動物生存，包括石虎、穿山甲及山羌等物種遭犬隻攻擊案例增加，同時無限期收容也使地方政府面臨龐大財政負擔，基層動保人力壓力沉重。

因此，提案主張恢復「限期收容」制度，建議收容期限可依現行制度評估調整為12天至30天，公告期間若無人認領或領養，並經動保人員評估及獸醫確認後，可執行人道安樂死，讓收容所回歸中途收容及媒合領養功能。

提案也建議建立分級處理制度，在恢復限期收容初期，優先針對具有高度攻擊性、無法行為矯正、罹患法定傳染病或重症，以及自石虎棲地等生態敏感區移除的無主犬貓，優先執行人道處置，以降低收容壓力及生態衝擊。

此外，提案建議修法明定「餵養即飼主」責任，凡固定地點、固定頻率餵養流浪犬貓者，在法律上視為實質飼主；若犬貓造成生態破壞、攻擊民眾或引發交通事故，餵養者須負擔相應民、刑事責任，希望藉此遏止不負責任的野外餵養行為。

依國發會《公共政策網路參與實施要點》規定，提議進入附議階段起60天內，若完成5,000份附議即正式成案，權責機關須於兩個月內，就提案內容研議並公開回應，說明是否採納及後續處理方式，但是否修法或調整政策，仍須由主管機關綜合評估後決定

流浪動物 農業部 生命

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