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雙老危機浮現 唐氏症家庭盼成年與高齡照顧支持

中央社／ 台北8日電

唐寶寶家庭正面臨「雙老」危機，唐氏症者照顧歷程平均長達55年，醫療支出更可能是一般家庭的13倍，唐氏症關愛者協會呼籲，讓身心障礙照顧從兒童早療延伸至成年支持與高齡照顧。

根據衛生福利部113年最新統計，全台身心障礙人口已突破120萬人，其中唐氏症者往往需要面對長達數十年的醫療、教育與生活支持，照顧壓力不會隨著孩子成長而真正停止，一場較少被看見的長期照顧挑戰，正在許多唐氏症家庭發生。

台灣平均每1263名新生兒中，就有1人是唐氏症寶寶。由於染色體異常造成發展遲緩，許多孩子從出生起便需要接受物理、職能及語言等早期療育，並持續接受醫療追蹤，唐氏症關愛者協會理事長林美智今天透過新聞稿表示，照顧唐氏症者並非短短幾年，而是一場長達數十年的陪伴。

隨著醫療進步，唐氏症者平均壽命逐漸延長，不少家庭開始面臨「雙老」現象，孩子逐漸步入中高齡，主要照顧者也同步老化。當父母年邁、失去照顧能力，「孩子未來由誰照顧」成為許多家庭最深的憂慮，唐氏症關愛者協會呼籲讓身心障礙照顧從兒童早療延伸至成年支持與高齡照顧。

回應唐氏症家庭長期支持需求，唐氏症關愛者協會攜手萊爾富便利商店，自7月8日至10月6日推出「成為支撐的力量支持唐寶寶」發票捐公益活動，募集資源投入「唐氏症者全生涯暨家庭支持服務計畫」，協助唐氏症者及其家庭獲得穩定且持續的支持。

唐寶寶 唐氏症

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