幾乎不用睡還狂購物 28歲女不是病好了而是躁期發作

嘉義有名28歲女子因求學期間遭遇校園霸凌，長期飽受情緒低落、失眠等問題困擾，被診斷為憂鬱症並持續治療。不料，她之後突然變得幾乎不用睡、狂買東西、話變多且情緒易怒，家人察覺異狀陪同就醫，才確診為雙極性情感疾患（躁鬱症）。醫師提醒，躁鬱症初期常與憂鬱症混淆，若能及早診斷並規律治療，多數患者都能穩定控制病情。

台中榮總嘉義分院精神科醫師蔡昆翰表示，雙極性情感疾患是一種情緒障礙疾病，患者情緒變化強烈且持續，可能沒有明顯誘因，即使壓力解除仍無法恢復正常，嚴重時甚至可能出現幻聽、妄想等精神病症狀。當情緒持續高昂、亢奮、話多、衝動或容易發怒時屬於「躁期」，長時間情緒低落、缺乏動力則為「鬱期」。由於患者必須曾出現躁期或輕躁期才能確診，因此病程初期常被誤認為憂鬱症。

蔡昆翰表示，治療以藥物為主，躁期主要使用情緒穩定劑，必要時搭配新型抗精神病藥物，目前也有長效針劑可減輕每天服藥負擔，提升治療穩定性；鬱期則依病情搭配抗憂鬱劑，但需密切觀察是否誘發躁期，通常規律用藥2至3周後才會逐漸見效。

蔡昆翰說，除了藥物治療，心理治療及家庭支持同樣重要，家屬應協助患者規律服藥、按時回診，在病情波動時耐心陪伴，避免正面衝突，有助降低復發風險。

蔡昆翰提醒，雙極性情感疾患如同高血壓、糖尿病等慢性疾病，需要長期追蹤與治療，切勿自行停藥，以免反覆發作、加重病情。隨著醫療進步，已有長效針劑等多元治療方式，只要規律就醫，多數患者都有機會穩定控制病情，逐步回歸正常生活。