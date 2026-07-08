玩溪頭新熱點 「鹿芝谷」狂吸30萬人3類人免費入園

入夏天氣熱，南投溪頭、杉林溪、鹿芝谷園區等成避暑勝地，其中鹿芝谷主打萌寵互動式生態，前年底開幕後吸引逾30萬遊客，一度導致往溪頭的投151線塞車。業者表示，已增加園區停車格，也將加派人員並配合警方實施交通疏導措施。

溪頭、杉林溪是國內知名避暑勝地，每逢夏季總是吸引大批民眾上山，而其同一旅遊軸線上，於2024年12月新增一處「鹿芝谷生態景觀園區」，園區內結合自然生態、景觀、可愛動物、藝術手作、餐飲等元素，成為當地新興熱門景點。

由於，鹿芝谷主打萌寵互動式生態，可近距離接觸「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊、水豚君、梅花鹿、柯爾鴨等，且為回饋地方，並友善親子及身心障遊客，縣民、六歲以下幼童及身心障礙者憑證免費，一開幕就吸引大批遊客，造成周邊交通打結。

對此，鹿芝谷表示，園區去年度粗估吸引逾30萬旅遊人次造訪，為提升在地觀光品質，改善交通壅塞，園區重新規畫停車場，將停車格增加到約200格，並針對近期已進入暑假旺季，為此加派人員強化動線引導，並配合警方實施交通疏導。

而為因應暑期，鹿芝谷也調整夏季營業時間，平日延長至傍晚6時，周六更延長至晚上7時，周日則為上午9時30分至傍晚6時；園區內甲蟲館、多肉植物區、輕食咖啡區等，以及動物種類也同步優化升級，更新增「店中店」雞王涮涮鍋。

鹿芝谷表示，開幕時僅4種動物，陸續新增北美浣熊、草原犬鼠、侏儒羊等已達15種共約80隻；另園區剛好在紫斑蝶過境遷徙路線上，現已有不少紫斑蝶飛舞，8至10月將進入高峰期；鍋物則主打手切冷藏，不用冷凍肉，確保鮮嫩口感。

「鹿芝谷」為溪頭旅遊軸線上的新興景點，能近距離接觸笑笑羊等小動物，一年狂吸30萬遊客。記者賴香珊／攝影

「鹿芝谷」位在溪頭旅遊軸線上，能近距離接觸水豚等可愛動物，成新興熱門景點。記者賴香珊／攝影

「鹿芝谷」園區剛好在紫斑蝶過境遷徙路線上，現已有不少紫斑蝶飛舞，8至10月將進入高峰期。記者賴香珊／攝影

鹿芝谷趁暑假前優化升級園區輕食咖啡區等設施及動物種類，並推出創意冰品迎戰炎熱夏天。記者賴香珊／攝影

鹿芝谷趁暑假前優化升級園區設施及動物種類，並新增雞王涮涮鍋，主打手切冷藏，不用冷凍肉。記者賴香珊／攝影

「鹿芝谷」位在溪頭旅遊軸線上，能近距離接觸水豚等可愛動物，成熱門景點，一年狂吸30萬遊客。記者賴香珊／攝影

「鹿芝谷」位在溪頭旅遊軸線上，開幕年餘就吸引30萬遊客，今年陸續新增草原犬鼠等可愛動物。記者賴香珊／攝影

「鹿芝谷」為溪頭旅遊軸線上的新興景點，能近距離接觸笑笑羊等小動物，一年狂吸30萬遊客。記者賴香珊／攝影