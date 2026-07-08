簽人本交通承諾 蘇巧慧：實踐交通平權、保障孩童就學安全

擺脫行人地獄，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天與台北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰及宜蘭縣長參選人林國漳一起出席由下一代人本交通促進會舉辦的「2026縣市⾸長交通改善承諾⽩⽪書簽署記者會」。蘇巧慧表示，這幾年她致力於改善人行道，特別是學校周邊的通學步道，未來不只會加速推動學校周圍通學步道、交通環境的改善，更要因應新北市有山、有海的地理特色，打造交通平權的整體願景，讓無論在何處就學的孩童，都有安全的上學路。

蘇巧慧表示，自她擔任立委期間，她持續爭取中央前瞻建設補助經費，在樹林、鶯歌、新莊等地積極會勘，改善16條人行道，建立以人為本的交通環境。

蘇巧慧指出，為孩童的就學安全，她也特別重視學校周邊的通學步道改善，因此從樹林的三多國小、文林國小等，再到鶯歌鳳鳴國中、新莊光華國小，都是她極力爭取中央經費補助，完成學校周邊通學步道改善。蘇巧慧強調，今日促進會所提出的白皮書中就有「建立實質通學區」的承諾，與她理念一致，未來她會繼續加速推動學校周圍通學步道、交通環境的改善，讓孩童上學更安全、家長更安心。

蘇巧慧提及，除加速推動通學步道改善外，她也要實踐「交通平權」，保障偏鄉學童、長輩的通勤權利，她要推動幸福巴士班次增加，並結合數位預約平台，落實點對點接送。蘇巧慧指出，為了減少等車焦慮，她也要推動公車站牌的電子到站系統普及化，讓長輩搭公車更便利。

蘇巧慧強調，一個健康的城市，不論都市或鄉鎮，街道都要是長輩、孩童、身心障礙者等能自由、安全移動的空間，因此未來她會繼續實踐交通平權，讓所有新北市民都享有安全、安心的行人空間。

針對今日參選人共同簽署的交通改善白皮書承諾書，主要訴求包括「完成標線型人行道轉型計畫」、「建立實質通學區」、「推動現代圓環設計」等，蘇巧慧也承諾將全力推動相關政見，實踐真正以人為本的交通環境。