CITIZEN xC 系列 「花嫁」限定款　Hebe田馥甄演繹女性美麗新篇章

CITIZEN 女錶代言人田馥甄以甜美笑容示範配戴浪漫婚紗為設計主題的 xC 系列「花嫁」台灣限定款 CB1135 -52D。 圖／CITIZEN 提供

一只腕錶不只是計時工具，更承載著珍貴回憶與幸福寓意。CITIZEN旗下女性腕錶品牌xC系列陪伴女性30周年，推出全新「花嫁（はなよめ）」限定系列，以婚紗、頭紗為設計靈感，將女性在人生不同階段的美麗與自信融入腕間細節，並邀請女錶代言人Hebe田馥甄詮釋限定新作，希望陪伴女性迎接每一段旅程。

「花嫁」在日文中為「新娘」之意，象徵幸福、華麗與人生的重要篇章。此次推出的兩款限定腕錶，以細膩工藝描繪婚紗的純粹與浪漫，不論是步入人生新階段，或是迎接工作、生活的新開始，都希望透過腕錶傳遞勇敢追夢、珍惜當下的祝福。

CITIZEN xC 系列光動能全球電波時計腕錶「花嫁」台灣限定款 CB1135 -52D。 圖／CITIZEN 提供

xC光動能全球電波時計腕錶「花嫁」台灣限定款CB1135-52D，以白蝶貝面盤搭配蕾絲紋理設計，層層堆疊出婚紗裙襬的柔美意象。菱形與圓點時標猶如婚紗上的璀璨亮片，搭配玫瑰金羅馬數字時標，展現典雅氣質；10點鐘位置特別鑲嵌3顆飾石，象徵xC系列30周年的重要里程碑，也讓整體設計更具紀念意義。

腕錶採用CITIZEN獨家的Sakura Pink櫻花粉紅金色澤，搭配鈦金屬材質，即使36毫米錶徑依舊維持輕盈舒適的配戴感受。錶背刻印30周年專屬紀念圖騰，台灣時區更以心形標示，細節處處蘊含品牌祝福。

除了外型設計，CB1135-52D亦兼具實用機能，搭載Eco-Drive光動能科技與全球電波時計功能，具備26個世界時區、萬年曆、定時自動收訊等功能，無須頻繁更換電池，也免去手動校正時間與日期的困擾，滿足現代女性兼顧美感與效率的需求。

xC 系列光動能三針腕錶「花嫁」亞洲限定款 EW2638 -56Z。 圖／CITIZEN 提供

同步亮相的EW2638-56Z「花嫁」亞洲限定款，則以漸層粉色錶盤象徵新娘頭紗的夢幻層次，搭配花樣滾珠戒環、玫瑰金與銀色交錯時標，營造細膩珠寶感。Sakura Pink櫻花粉紅金米蘭鍊帶搭配俐落28毫米錶徑，展現溫柔優雅的女性魅力，同樣在10點鐘位置融入象徵30周年的3顆圓形時標，呼應系列設計精神。

今年適逢CITIZEN Eco-Drive光動能技術問世50周年。歷經半世紀發展，Eco-Drive已從最初的太陽能技術，演進至將光動能隱藏於錶盤之下，在兼顧設計美感的同時，也持續提供穩定續航表現。此次「花嫁」系列同步結合Eco-Drive 50周年與xC 30周年雙重紀念意義，不僅展現品牌製錶工藝，更象徵陪伴女性在人生不同階段持續發光。