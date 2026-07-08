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婦頭皮癢3年治不好！用抗黴菌洗髮精也沒用 醫揪關鍵：美髮店常客

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婦人飽受頭皮發癢、脫皮困擾近3年，期間跑遍多家診所、使用抗黴菌洗髮精都沒有改善，甚至還曾被告知「永遠都不會好」。圖／AI生成
一名婦人飽受頭皮發癢、脫皮困擾近3年，期間跑遍多家診所、使用抗黴菌洗髮精都沒有改善，甚至還曾被告知「永遠都不會好」。圖／AI生成

不少人習慣到美髮店洗頭，但若共用梳子等器具，恐增加感染風險。皮膚科醫師烏惟新分享，一名婦人飽受頭皮發癢、脫皮困擾近3年，期間跑遍多家診所、使用抗黴菌洗髮精都沒有改善，甚至還曾被告知「永遠都不會好」。直到他仔細檢查後，終於確診為頭癬，並提醒若黴菌已深入毛囊，單靠洗髮精無法根治，必須配合口服抗黴菌藥物治療。

烏惟新在臉書發文表示，這名白髮婦人主訴頭皮又癢又脫皮，症狀已持續兩、三年，看遍許多診所都沒有改善，有醫師建議使用抗黴菌洗髮精，卻始終不見效果，甚至還有人斷言她的頭皮問題「永遠都不會好」，讓她相當氣餒。

烏惟新檢查時發現，婦人頭皮有紅斑及丘疹，加上臨床表現，第一時間便懷疑是頭癬。不過奇怪的是，病程長達近3年，她卻沒有明顯掉髮，與一般頭癬患者不太相同。

為了證實診斷，他利用伍氏燈（Wood's lamp）照射頭皮，沒想到紅疹處竟沒有出現典型螢光反應。但他沒有因此放棄，繼續仔細搜尋，終於在少數幾根頭髮上發現螢光，直呼就像「萬綠叢中一點紅」。

烏惟新表示，婦人確實罹患頭癬，只是因長期使用抗黴菌洗髮精，才讓螢光反應變得相當隱密。他也向婦人說明，「阿姨，妳這個是頭癬啦！治得好，不用擔心！」但因黴菌已深入毛囊，必須配合口服2至3個月抗黴菌藥物，才能徹底根治。

進一步詢問生活習慣時，烏惟新順口問婦人是否經常到美髮店洗頭。婦人點頭承認後，接著一句話讓他和護理師都當場驚呆，「其實…是美髮院老闆叫我一定要來找烏惟新醫師的！」

原來，婦人表示，美髮師發現店內好幾名客人都有類似頭皮症狀，後來都是到烏惟新門診治好，因此特別指定她「只能找烏醫師，不能看別人」，她也因此排隊等了一個月才順利掛號。

貼文曝光後，網友也笑道，「怎麼聽起來像髮廊+皮膚科的一條龍企業啦哈哈哈哈」、「原來美髮師是皮膚科的TOP SALES（頂尖業務）」、「老闆製造問題，再轉介解決問題」。也有網友認為，美髮師應該要好好檢討，清潔消毒用具，改善衛生，而不是一直製造問題再轉介給醫生治療。

洗髮精 頭髮 設計師 皮膚科 黴菌

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