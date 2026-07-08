快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

提早買機票更方便！護照不足1年可線上換 旅遊達人提醒6件事

聯合新聞網／ 綜合報導
外交部「有條件式線上申換護照」措施放寬，將可換護照的效期拉長到「不足1年」。 圖／AI生成
外交部「有條件式線上申換護照」措施放寬，將可換護照的效期拉長到「不足1年」。 圖／AI生成

不用再等護照快過期才趕著換！外交部有條件式線上申換護照」措施已經正式放寬，把原本換護照的效期門檻從「不足6個月」拉長到「不足1年」，旅遊達人蓋瑞哥臉書粉專提醒，對習慣提早規劃行程、訂機票的民眾來說，只要護照效期不滿1年，就可以直接在線上申辦換護照，不需要跑兩次臨櫃。

不過，想要體驗免排隊的線上申辦服務，必須同時符合3個條件。第一是必須為在台灣設有戶籍的成年人；第二是現持的護照已經逾期，或是效期不足1年且沒有遺失；第三則是護照資料頁上記載的事項不能有任何變更，舉凡僑居身分、外文別名等都不行。

符合條件者，只需準備自然人憑證，無論是使用讀卡機或手機App數位憑證登入皆可，接著在線上刷卡繳納規費1300元。繳費後，本島需要10個工作天，離島則需14個工作天，最後由本人帶著收據、身分證及舊護照臨櫃領取新護照。

針對民眾常見的疑問，蓋瑞哥也特別整理出相關解答：

一、效期計算以申請當下為準

許多人好奇「效期不足1年」究竟是算現在還是出國那天？答案是算「申請當下」護照上的剩餘效期，因此只要目前剩11個月就符合辦理資格。

二、線上資格與入境規定無關

「線上申辦資格」看的是目前舊護照剩多少天，跟目的地國家要求的「入境效期6個月」是兩件事，能否入境取決於「出國那天」護照的效期，換了新的10年效期護照就不用再擔心。

三、必須持有自然人憑證

沒有自然人憑證者是無法辦理的，這是身分驗證的必要工具，民眾必須先去戶政事務所申辦實體卡，或使用手機版「行動自然人憑證」App。

四、離島居民可選本島領照

如果離島居民想要快點拿到，領照地點也可以自行選擇本島的領事事務局或辦事處，一樣是10個工作天，可自行評估。

五、照片修圖過大恐無法退費

官方寫得很清楚，若發照時發現民眾使用合成、鏡像（左右臉相反）或修圖過大的照片，不僅不能退費，還必須重新繳費申辦，修片美肌務必適可而止。

六、資料變更一律不予受理

若護照資料頁有任何要新增或變更的項目，例如僑居身分或外文別名要加簽，系統一律不受理，必須走臨櫃辦理。

儘管新制帶來便利，蓋瑞哥最後也幽默在文末備註標籤表示，「我還是會叫旅行社代辦」。

外交部「有條件式線上申換護照」新制本月上路。外交部發言人蕭光偉表示，自2026年7月1日上午10點起，只要現行護照已過期，或效期不足1年，且符合相關條件的民眾，都可以透過自然人憑證，上外交部領事事務局官網辦理線上申換護照。蕭光偉說，外交部自去年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，到目前為止，已經有超過11萬人透過這個方式申辦護照，並獲得國人好評。

護照 外交部 出國 機票 蓋瑞哥

延伸閱讀

冷氣開24度還是26度+電扇較省電？台電、經濟部揭「2大神隊友」成標配

台中最潮廁所！她如廁見男女標示「跑動換位」焦急 設計用意曝光

冷氣26度開風扇是白花電費？實測結果曝：壓縮機耗電高十倍

兄弟女友完全你的菜怎辦？一票男性揭真實想法：火苗直接掐熄

相關新聞

心理急救需要CPR 衛福部培訓「心理急救員」 歡迎警消、村里長參與

自殺位居國人去年十大死因第十位，若心理健康出狀況，也需要CPR。我國前年引進澳洲心理健康急救課程，截至上周，已完成第100梯次課程，總計培訓心理健康急救員2149人。在衛福部支持下，這項課程正針對與潛在高危險群互動較頻繁的警消人員和村里長，提供免費培訓機會，除了一般成人大眾，也歡迎有興趣的單位洽詢主辦單位。

巴威颱風來勢洶洶海上掀長浪 離島船班明起漸停開各地航線皆受影響

巴威颱風來勢洶洶，雖距離台灣仍很遙遠，台灣周邊海域已經掀起長浪。氣象署觀測到蘭嶼出現2米長浪，航港局也滾動式更新海運航班停航狀況。今天新增布袋-澎湖航線，船班將提前、周五開始停航兩天，高雄-澎湖航線則是將停航時間延長到周日。

致癌油風暴 江啟臣：支持盧秀燕市長「食安零容忍」鐵腕重罰

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標，事件延燒至今，立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，食安是要命的事！致癌油漏洞零容忍，危機處理不能打折。

強颱巴威逼近！台東富岡漁港驚見「漁船停車格」 漁民：不敢再賭了

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，台東沿海漁民全面展開防颱作業。富岡漁港今天出現一幕特殊景象，港區周邊停車格裡停放的不是汽車，而是一艘艘膠筏漁船，有的甚至一艘就占用兩個停車位，吸引不少民眾駐足拍照。

強颱巴威夠猛！蘭嶼可目視112公里外菲律賓雅米島、北島 網驚：太誇張

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，隨著外圍環流逐漸影響，台東近日天空能見度驚人，不僅富岡漁港可清楚望見蘭嶼，蘭嶼更出現難得一見的超高能見度景象，竟能清楚看見距離約112公里外、屬於菲律賓最北端的雅米島及北島，讓不少網友驚呼「颱風威力真的不容小覷」。

颱風假標準下修基與北北桃脫鉤？謝國樑：北北基桃共同討論、決策

巴威颱風逼近，基隆市長謝國樑今天到東四抽水站視察抽水站防颱整備，要求全面戒備確保抽排系統正常運作。針對颱風假放假問題，謝國樑說，基隆有山區和海邊，就跟台北市有陽明山、新北市有瑞芳等的情況是一樣的。他會和台北市長蔣萬安、新北市長友宜、桃園市長張善政，基北北桃共同好好來討論，共同來做決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。