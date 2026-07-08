提早買機票更方便！護照不足1年可線上換 旅遊達人提醒6件事

不用再等護照快過期才趕著換！外交部「有條件式線上申換護照」措施已經正式放寬，把原本換護照的效期門檻從「不足6個月」拉長到「不足1年」，旅遊達人蓋瑞哥在臉書粉專提醒，對習慣提早規劃行程、訂機票的民眾來說，只要護照效期不滿1年，就可以直接在線上申辦換護照，不需要跑兩次臨櫃。

不過，想要體驗免排隊的線上申辦服務，必須同時符合3個條件。第一是必須為在台灣設有戶籍的成年人；第二是現持的護照已經逾期，或是效期不足1年且沒有遺失；第三則是護照資料頁上記載的事項不能有任何變更，舉凡僑居身分、外文別名等都不行。

符合條件者，只需準備自然人憑證，無論是使用讀卡機或手機App數位憑證登入皆可，接著在線上刷卡繳納規費1300元。繳費後，本島需要10個工作天，離島則需14個工作天，最後由本人帶著收據、身分證及舊護照臨櫃領取新護照。

針對民眾常見的疑問，蓋瑞哥也特別整理出相關解答：

一、效期計算以申請當下為準

許多人好奇「效期不足1年」究竟是算現在還是出國那天？答案是算「申請當下」護照上的剩餘效期，因此只要目前剩11個月就符合辦理資格。

二、線上資格與入境規定無關

「線上申辦資格」看的是目前舊護照剩多少天，跟目的地國家要求的「入境效期6個月」是兩件事，能否入境取決於「出國那天」護照的效期，換了新的10年效期護照就不用再擔心。

三、必須持有自然人憑證

沒有自然人憑證者是無法辦理的，這是身分驗證的必要工具，民眾必須先去戶政事務所申辦實體卡，或使用手機版「行動自然人憑證」App。

四、離島居民可選本島領照

如果離島居民想要快點拿到，領照地點也可以自行選擇本島的領事事務局或辦事處，一樣是10個工作天，可自行評估。

五、照片修圖過大恐無法退費

官方寫得很清楚，若發照時發現民眾使用合成、鏡像（左右臉相反）或修圖過大的照片，不僅不能退費，還必須重新繳費申辦，修片美肌務必適可而止。

六、資料變更一律不予受理

若護照資料頁有任何要新增或變更的項目，例如僑居身分或外文別名要加簽，系統一律不受理，必須走臨櫃辦理。

儘管新制帶來便利，蓋瑞哥最後也幽默在文末備註標籤表示，「我還是會叫旅行社代辦」。

外交部「有條件式線上申換護照」新制本月上路。外交部發言人蕭光偉表示，自2026年7月1日上午10點起，只要現行護照已過期，或效期不足1年，且符合相關條件的民眾，都可以透過自然人憑證，上外交部領事事務局官網辦理線上申換護照。蕭光偉說，外交部自去年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，到目前為止，已經有超過11萬人透過這個方式申辦護照，並獲得國人好評。