夏季高熱、降雨異常「強聖嬰」今年恐來襲 疾管署提醒嚴防登革熱

世界氣象組織WMO最新預測顯示，聖嬰現象未來數月可能進一步增強，並有發展為強聖嬰的可能，高溫可能縮短登革病毒在蚊體內繁殖至具有傳染力所需的時間，增加病毒傳播機會。疾管署呼籲，民眾出國期間落實防蚊措施，返國後如出現不適症狀盡速就醫，共同防範登革熱。

WMO示警聖嬰現象可能使全球氣溫進一步升高，並改變大氣環流及降雨型態，增加極端天氣事件發生的風險；部分地區可能因降雨更加集中，面臨短時間強降雨、豪雨、大豪雨、洪水及淹水等災害，另有部分地區則可能出現乾旱及缺水等情形。

國際研究顯示，聖嬰現象帶來的高溫、暖冬及降雨異常，可能影響病媒蚊生長繁殖，並增加登革熱傳播風險。氣溫升高可能縮短病媒蚊的生長周期，加快其繁殖速度；高溫也可能縮短登革病毒在蚊體內繁殖至具有傳染力所需的時間，增加病毒傳播機會。

另一方面，強降雨、豪大雨或連續降雨過後，戶內外容易形成各類積水環境，增加病媒蚊孳生機會。因聖嬰現象利於登革熱傳播，且國際間登革熱等蚊媒傳染病疫情持續，又正值暑假旅遊旺季，疾管署呼籲民眾出國期間落實防蚊措施，返國後如出現不適症狀盡速就醫，共同防範登革熱。

疾管署監測資料顯示，今年截至7月6日，累計83例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另76例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼21例為多，其次為馬爾地夫14例及越南11例，今年累計病例數低於去年同期91例。

全球登革熱疫情持續嚴峻，今年截至5月累計報告144萬餘例病例，主要分布於美洲地區，其中以巴西病例數最多，其次為玻利維亞及哥倫比亞等國；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞、斯里蘭卡、柬埔寨、孟加拉及寮國等國近期疫情上升，病例數多高於去年同期，且呈現多種血清型別DENV共同流行趨勢。

鑑於正值東南亞降雨頻繁雨季，預估整體疫情將持續處於高峰。衛生單位持續密切監測社區病媒蚊密度，並針對高風險區域加強巡查及防治工作。

疾管署說明，近期國內各地持續高溫且常有午後雷陣雨的天氣型態，降雨後落實環境整頓是防治登革熱的關鍵，民眾平時應主動巡檢家戶內外，徹底清除花盆底盤、廢棄輪胎及堆置器物等積水容器，將不用的容器倒置或妥善收納，並於雨後再次巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，不讓病媒蚊有產卵繁衍的機會。

疾管署提醒，目前氣候適合病媒蚊生長及活動，民眾從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分防蚊藥劑。

疾管署說，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師旅遊活動史。也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位盡速採取防治工作。

此外，國際登革熱疫情持續，民眾返國入境時如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。