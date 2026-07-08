夏天炎熱竟會誘發恐慌症 醫：心悸、冒冷汗、瀕死感恐是警訊

每到夏天，許多人抱怨天氣炎熱、睡不好、容易心浮氣躁，但若突然心跳加快、胸口發悶、冒冷汗、頭暈，甚至有瀕死感，但檢查找不到明顯疾病，就要留意為恐慌症發作。初鳴堂中醫診所院長周大翔說，夏季高溫不僅影響身體散熱機制，也容易干擾自律神經，讓原本就有焦慮、壓力大或恐慌症病史的人，更容易在炎熱季節出現症狀。

為什麼夏天容易誘發恐慌症？周大翔說，夏季屬火，在中醫理論中「夏氣通於心」，心除了掌管血脈之外，也與精神、情緒密切相關。當天氣持續高溫，人體容易大量流汗，造成津液耗損，若再加上睡眠不足、工作壓力大、長時間待在悶熱環境，便容易形成心火偏旺、陰液不足的體質，使人變得心神不寧、焦躁易怒，甚至提高恐慌發作的機率。

此外，現代人夏天經常待在冷氣房，室內外溫差過大，也容易讓自律神經反覆調節，增加身體負擔。有些人為了消暑，大量飲用冰飲、咖啡、能量飲料，雖然短暫感到清涼或提神，卻可能刺激交感神經，使心跳加快、焦慮感上升，反而讓恐慌症狀更加明顯。

周大翔表示，常見可分為幾種類型。有些患者屬於心脾兩虛，容易疲倦、失眠、多夢、健忘，稍微受到刺激就容易緊張；有些則屬於肝氣鬱結，工作壓力大、情緒壓抑，容易胸悶、嘆氣、焦躁不安；另外也有部分患者因陰虛火旺，長期熬夜、睡眠不足，導致口乾舌燥、心煩失眠、容易心悸。中醫會依照個人體質辨證論治，透過中藥調理，改善心神不寧、自律神經失衡的狀況。

除了中藥治療外，針灸也是改善恐慌症的重要輔助方式。臨床上可依患者情況選擇神門、內關、百會、印堂、太衝、三陰交等穴位，有助於安神定志、疏肝理氣、調節自律神經，部分患者在規律治療後，發作頻率及焦慮程度都有明顯改善。

在日常保養方面，周大翔提醒，夏季最重要的是維持規律生活。每天盡量固定睡眠時間，避免熬夜，因為睡眠不足會使交感神經長時間處於興奮狀態，增加恐慌發作的風險。同時建議每天適度運動，例如散步、瑜珈、伸展或慢跑，每次約30分鐘，有助於穩定情緒及促進腦內神經傳導物質分泌，但應避開中午高溫時段，以免中暑。

飲食方面則建議以清淡、均衡為原則，多補充水分及富含鎂、維生素B群的天然食物，例如深綠色蔬菜、燕麥、糙米、香蕉、堅果及豆類，有助於維持神經系統正常運作。反之，應減少高糖飲料、濃茶、咖啡及酒精攝取，以免刺激神經系統，加重焦慮與心悸。

若恐慌症突然發作，也不必過度驚慌。周大翔建議，可先移動到通風、陰涼的地方坐下休息，放慢呼吸速度，以鼻子慢慢吸氣、嘴巴緩緩吐氣，讓呼吸恢復節奏，避免一直關注身體的不適感。多數恐慌症發作會在十至三十分鐘內逐漸緩解，若反覆發作或已影響工作、生活及睡眠品質，應盡早尋求身心科或中醫師協助，不要因害怕或誤解而延誤治療。