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毒油風暴中央第一時間「蓋牌」 蔣萬安：欠人民一個道歉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴災害應變中心視導巴威颱風相關整備。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴災害應變中心視導巴威颱風相關整備。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，北市長蔣萬安今天再次呼籲檢調應即刻相關查辦，也必須即刻保全證據動作，盡快釐清相關事實真相，給民眾一個很清楚交代。對於中央第一時間對下游業者公布上選擇「蓋牌」，種種這些中央欠所有民眾一個道歉。

蔣萬安今天赴災害應變中心視導巴威颱風相關整備，媒體今天問蔣萬安，怎看食藥署處理這次問題油品回收再度轉彎，是否處理動作太慢？蔣萬安說，這次毒油食安事件，涉及層面之廣，不僅是有1300公噸的相關流向、及有多少民眾受影響，甚至校園孩童已經吃下肚，所以也看到中央食藥署昨也依據食安法包括惡意隱匿等，甚至明知問題商品仍販售的可能情形重罰。

蔣今也再次呼籲，包括檢調應該要即刻進行相關查辦，同時也必須即刻做保全證據動作，盡快釐清相關事實真相，給所有的民眾一個很清楚的交代。

蔣萬安重批，中央政府第一時間對於下游業者是否公布選擇蓋牌，後來在各界批評下，才願意公布。同時，在第一時間對於可能問題的商品，也只選擇20%以上的加工製品進行下架，但對於20% 以下的商品卻選擇任它持續在市面上。後來也是在各界批評跟質疑之下，才大轉彎說全面的下架。

蔣說，所以種種這些，他認為中央政府欠所有的民眾一個道歉。他也看到中央政府不管是跟進台北市成立專區、各項的呼籲，當然北市府也要再次希望中央政府，能夠針對包括跨縣市食安通報的平台，能夠讓各地方政府很快速、即時的勾稽查核，能以最快速度進行相關預防性的下架。

蔣也提到，北市府也認為，中央政府應該不只是針對這一次有出問題的源頭廠商進行相關調查，而應藉由這一次針對其他一切上游源頭的供應商，做全面的檢驗，到底是不是還有含這樣一級致癌物質存在，以及是否超標，才能夠安定民心。因為這件事情影響到的不只是民眾的生命健康安全、影響到民心，也影響到整體的產業經濟。

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