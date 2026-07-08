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肺癌新突破 台大研究揭癌細胞神經幫兇 首創「斷電療法」登權威期刊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大研究揭肺癌細胞神經幫兇，會透過神經訊號「誤導」大腦，藉此抑制免疫系統的攻擊能力。記者廖靜清／攝影
台大研究揭肺癌細胞神經幫兇，會透過神經訊號「誤導」大腦，藉此抑制免疫系統的攻擊能力。記者廖靜清／攝影

肺癌多年來高居全球癌症死因第一，更是台灣癌症「三冠王」，死亡率最高、晚期發現比率最高以及醫療支出最高。台大醫院與英國、美國等國際頂尖研究團隊，揭露肺癌細胞會透過神經訊號「誤導」大腦，藉此抑制免疫系統的攻擊能力。台大提出「斷電治癌」策略破解，研究成果登上國際頂尖期刊「Cell」。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，肺腺癌是台灣最常見的肺癌類型，約占所有肺癌病例七成。近年來，免疫治療近年雖改變不少患者命運，但仍有不少病人效果有限，原因始終是國際醫界積極尋找的答案。台大醫院攜手英、美研究團隊，破解肺癌利用神經系統躲避免疫攻擊的關鍵機制，為肺癌治療開啟全新方向。

這項研究由台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯．克里克研究院（The Francis Crick Institute）博士李力恩（Leanne Li）領軍，結合台大醫院、哈佛醫學院等多個國際研究機構共同完成，首度揭示肺癌藉由神經系統抑制免疫防禦的新機制，利用偏頭痛藥物加上免疫療法機制，證實阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力。

研究團隊發現，肺癌周圍會大量聚集負責感受疼痛與刺激的「傷害性感受神經」，這些神經受到活化後，會釋放名為CGRP的神經胜肽，進一步抑制免疫系統形成「第三級淋巴結構」（TLS），使免疫細胞難以集結攻擊癌細胞，讓腫瘤順利躲過人體防禦機制並持續生長。

李力恩表示，晚期肺癌會仿效神經細胞自主發電，形成內部電網供電。所以進一步利用多種肺癌小鼠模型驗證，只要阻斷這些神經訊號，TLS便能重新建立，免疫細胞攻擊癌細胞的能力顯著提升，腫瘤生長受到抑制。更令人振奮的是，目前臨床已核准用於治療偏頭痛的CGRP相關神經阻斷藥物，未來有機會直接與癌症免疫治療合併使用。

另外，抑制感覺神經可促成第三級淋巴細胞結構的形成，動物實驗顯示，兩者合併不僅提升免疫治療效果，也能延長存活時間，代表既有藥物未來有望快速跨足肺癌治療領域。這項研究首次完整建立肺癌、神經系統與免疫系統之間的交互作用機制，證實神經不只是傳遞疼痛訊號，更是左右癌症發生、進展及治療反應的重要角色。

研究也提供吸菸致癌的新解釋，李力恩說，過去認為香菸主要透過致癌物造成DNA突變，引發肺癌。此次研究則發現，香菸煙霧還會直接刺激傷害性感受神經，使神經持續活化，進一步削弱免疫系統對癌細胞的監控能力。所以，吸菸不只是造成基因受損，更會透過神經與免疫系統失衡加速肺癌形成，提出全新的肺癌致病機轉。

陳晉興表示，過去癌症治療強調「斷水」，也就是切斷供應腫瘤養分的新生血管。未來則應進一步加入「斷電」概念，阻斷促進癌細胞生長的神經訊號，同步調控血管、神經與免疫三大系統，將有機會發展出更有效的肺癌治療模式。

台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯．克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士說明發表於國際頂尖期刊「Cell」的研究報告，為肺癌治療開啟全新方向。記者廖靜清／攝影
台大醫學系客座教授、現任英國弗朗西斯．克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士說明發表於國際頂尖期刊「Cell」的研究報告，為肺癌治療開啟全新方向。記者廖靜清／攝影

肺癌 台大 癌症

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