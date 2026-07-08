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婦人咳嗽胸悶多年肺胸正常 聯新國際醫：非典型胃食道逆流症狀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張福銘醫師提醒唯有良好的生活習慣，才能真正降低胃酸逆流風險。圖／聯新國際醫院提供
張福銘醫師提醒唯有良好的生活習慣，才能真正降低胃酸逆流風險。圖／聯新國際醫院提供

40歲的上班族婦人多年來持續胸悶、咳嗽不止，先後求診胸腔科與耳鼻喉科，肺功能與胸部X光檢查均正常，換了多種藥物仍未改善，最後轉至聯新國際醫院胃食道逆流特別門診，經醫師評估才確診是胃酸逆流刺激氣管所致。 

聯新國際醫院腸胃肝膽科張福銘醫師指出，許多民眾以為胃食道逆流只會出現火燒心或溢酸水等症狀，但臨床上，更多患者是因胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等非典型症狀反覆就醫。

張福銘說明，胃食道逆流的成因主要分成三類，包括受交感、副交感神經影響；食道黏膜發炎造成進食、喝水時不適；以及最常見的賁門鬆弛。當胃酸逆流到口腔，可能造成口臭、牙齒敏感與酸蝕，若刺激咽喉或呼吸道，可能引發慢性咳嗽、喉嚨卡卡、胸悶甚至心悸，因此常被誤認是呼吸道或耳鼻喉疾病。

在診斷方面，張福銘表示胃鏡是評估胃食道逆流的重要工具，可直接觀察食道黏膜受損程度及賁門功能，並依據國際通用的「洛杉磯分類法」將逆流性食道炎分為A至D級。若懷疑食道蠕動異常恐是食道弛緩不能症時，醫師會進一步安排食道攝影檢查；當發現可疑病灶，須切片檢查，以排除「巴瑞特氏食道」等癌前病變。

治療上，目前以氫離子幫浦阻斷劑（PPI）或H2 受體拮抗劑等藥物為主，有效率可達八成以上，不過，部分患者需長期服藥，且停藥後若未同步改善飲食及生活習慣，復發率高達50%至60%。此外，部分研究也指出，長期使用PPI可能影響電解質及維生素吸收，有研究指出可能增加骨質疏鬆、胃瘜肉及電解質失衡風險。

由於該患者接受藥物治療後效果有限，上述40歲婦人經過胃食道逆流特別門診評估，自費接受胃鏡「抗逆流黏膜燒灼術（ARMA）」治療。張福銘說明ARMA是透過胃鏡，在胃與食道交界處，以氬氣雷射燒灼鬆弛的賁門，藉由組織修復傷疤形成的過程中纖維化與收縮效應，使原本鬆弛的賁門緊縮。手術在全身麻醉下進行，時間約30分鐘，術後若觀察無出血或發炎即可出院。

張福銘指出，ARMA適合長期服藥效果不佳、不願長期依賴藥物，或經胃鏡評估確認賁門鬆弛但尚未達外科手術條件的患者。臨床上患者接受ARMA後，症狀皆獲得明顯改善，且效果可維持2至3年。婦人在術後住院觀察無異常，一周後回診時咳嗽已大幅減少，並徹底擺脫每天邊工作邊劇烈咳嗽的惡夢。    

張福銘提醒，胃食道逆流絕非只是小毛病而已，長期反覆刺激食道，可能導致慢性發炎、潰瘍及食道狹窄，甚至演變為巴瑞特氏食道，增加食道腺癌風險，民眾不可輕忽。他強調，無論是接受藥物或ARMA治療，都無法取代良好的生活習慣，平時應維持三餐定時定量、避免宵夜及暴飲暴食，少吃油炸及刺激性食物，並控制體重以減輕胃部負擔，才能真正從根本上阻絕胃酸「逆襲」。

胃食道逆流

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