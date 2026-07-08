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台灣青農赴大馬推食農教育 「田間黑三寶」打頭陣

中央社／ 吉隆坡8日專電

馬來西亞積極提升糧食安全與發展智慧農業，台灣青農交流團也深入大馬農業鄉鎮，分享食農教育，並特別推廣「田間黑三寶」有機農法，減少化學農藥使用，提升農作收成，促進農業技術交流。

由台灣地方青農組成的交流團，日前前往雪蘭莪州巴生（Klang）、適耕莊（Sekinchan）及彭亨州文冬（Bentong）等地，走進華文小學、農民團體及烘焙學院，介紹台灣食農教育、有機稻作及米穀粉應用，並與當地農民交流農業技術與產業發展經驗。

前往大馬交流的台灣青農呂全鑫今天接受中央社訪問表示，台灣近年將稻黑椿象、黑卵蜂及黑殭菌等田間生態觀察與生物防治概念，整合成「田間黑三寶」。其中，稻黑椿象是有機稻田常見害蟲，黑卵蜂會寄生於稻黑椿象的蟲卵，黑殭菌則可感染害蟲並抑制繁殖，藉此減少化學農藥使用，推廣友善耕作與食農教育。

除了食農教育外，交流團也向馬來西亞介紹智慧農業技術，他指出，台灣農業普遍運用植保機進行施肥、病蟲害防治及田間管理，也使用播種機及插秧機提升作業效率；相較之下，馬來西亞部分稻區仍採直播方式栽培，若持續推廣無人機等智慧農業設備，可望進一步提升稻作生產效率。

同樣前往大馬交流的台灣第7屆百大青農范植皙受訪說，馬來西亞稻作生產具有土地完整、較少颱風等天然優勢，但在農藥管理、田間數位監測技術及農業知識普及，以及農民教育輔導方面，仍有進一步發展空間，台馬未來可持續深化智慧農業及人才培育合作。

此外，台灣青農也和大馬本地烘焙學院交流，分享台灣米穀粉應用經驗，如何將白米磨製成米穀粉，運用於烘焙產品研發，提高稻米附加價值，拓展稻米多元利用。

范植皙認為，這次交流除分享台灣農業技術，更希望將近年推動的食農教育理念帶到馬來西亞，讓在地農民與學生了解食物來源、有機農業及友善耕作的重要性，提升對糧食與環境永續的認識。

近年來，馬來西亞積極推動糧食安全政策，第13大馬計畫將提升糧食產能、發展智慧農業及鼓勵青年投入農業列為重點方向；目前大馬稻米自給率約6成，其餘仍仰賴進口。

安華（Anwar Ibrahim）政府近期也提出「2年五季稻作計畫」，希望提升稻米產量、降低對進口稻米的依賴；在此背景下，台馬持續推動智慧農業、食農教育及農業人才交流，也為雙方未來合作增添契機。

食農教育 馬來西亞 中央社

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