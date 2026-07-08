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台鐵票務系統今晨大停擺原因找到了 機房冷水主機釀禍已恢復正常

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司網站、台鐵e訂通App今晨傳出大停擺，現已恢復正常。示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司網站、台鐵e訂通App今晨傳出大停擺，現已恢復正常。示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司網站、台鐵e訂通App今晨傳出大停擺，不少通勤族氣跳腳。台鐵表示，凌晨近3時發現票務機房冰水主機異常，於第一時間啟動緊急應變機制，經搶修，票務系統已於上午6時23分恢復正常。

台鐵今晨5時發公告，目前全台票務系統故障，無法購票、加值、取票，請旅客行前於售票櫃檯詢問，並留意相關資訊。

實際上官網也看到系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護，暫停官網網站服務、電腦預約訂位服務、會員服務系統、超商代售車票服務、台鐵e訂通服務等，若提早完成維護作業將恢復各項服務。

部分早起通勤族因而發難，表示「遇過台鐵誤點，沒遇過台鐵網路斷掉連票都沒得買，自動售票機也不行，超棒」。

台鐵表示，今天凌晨2時53分左右，經監測發現票務機房冰水主機異常，影響票務系統。台鐵公司已於第一時間啟動緊急應變機制，通報車站改為離線版售票模式，並全力進行故障排除及系統復原作業。

台鐵強調，經處理已於上午6時23分恢復票務系統正常服務，目前持續監控設備及系統運行情形，確保票務服務穩定。對於此次票務系統異常期間，造成旅客購票及相關票務服務不便，台鐵公司深表歉意，並感謝旅客的體諒與配合。

台鐵官網出現系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護。圖／取自台鐵公司網站
台鐵官網出現系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護。圖／取自台鐵公司網站

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