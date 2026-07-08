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南部今高溫上看38度 防曬3迷思恐釀過敏肌
中央氣象署發布高溫資訊，受太平洋高壓影響，全台持續高溫炎熱，8日南部白天可能發生38度極端高溫。面對盛夏「烤」驗，民眾除了避免中暑，也要注意防曬。
高雄市衛生局指出，不少民眾對防曬仍存在三大迷思，包括「防曬係數越高越好」、「早上擦一次就能撐整天」及「防曬乳不用卸除」，這些錯誤觀念，無法有效阻擋紫外線，還可能增加肌膚負擔。
高雄市衛生局提醒，SPF主要防護造成曬傷的UVB紫外線，PA則可阻擋曬黑、老化的UVA紫外線。一般通勤、逛街選擇SPF30、PA+++以上即可，長時間戶外活動再依需求提高係數。防曬乳應於出門前30分鐘塗抹，並每2小時補擦一次；使用防水、防汗產品後也要徹底卸除清潔，以免殘留堵塞毛孔，引發粉刺、過敏等肌膚問題。
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