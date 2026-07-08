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台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

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台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台鐵官網出現系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護。圖／取自台鐵公司網站
台鐵官網出現系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護。圖／取自台鐵公司網站

台鐵公司網站、台鐵e訂通App今晨傳出大停擺，Threads社群平台不少通勤族氣跳腳，有網友發難，「遇過台鐵誤點，沒遇過台鐵網路斷掉連票都沒得買，自動售票機也不行，超棒」。台鐵官網顯示系統維護到上午7時30分，若提早完成維護作業將恢復各項服務。

Threads網友表示，「一大早台鐵網路系統就掛點，手機電子票證直接GG」、「凌晨4點30分訂不了票，我以為我網路爛掉，還爬文也沒有系統異常的文章，打給客服人員說正在搶修中，害我緊張了一下」、「台鐵不能買票，當機了，所以我現在是沒票就坐在火車上的狀態，有點心虛的感覺」。

民間臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」今晨也發文，「台鐵訊息（7/8 5:00）目前全台票務系統故障，無法購票、加值、取票，請旅客行前於售票櫃檯詢問，並留意相關資訊」。

台鐵官網則出現系統維護公告，指台鐵公司今天清晨4時30分至上午7時30分進行相關系統停機維護，暫停官網網站服務、電腦預約訂位服務、會員服務系統、超商代售車票服務、台鐵e訂通服務等，若提早完成維護作業將恢復各項服務。

台鐵

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